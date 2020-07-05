日本電視台主持無拉褲鏈　主婦致電提醒急補救　幽默解窘獲激讚

做主播要懂得隨機應變，即使有突發事故都要在觀眾面前表現得體，日本電視台一位主持人就示範了完美的臨場發揮。日本電視台一個晨間節目昨日（3日）發生「放送事故」，主播加藤浩次竟忘記拉褲鏈，還要主持了一個多小時，直到收到家庭觀眾致電提醒才發現。不過經驗老到的他處變不驚，一句話幽默地化解尷尬場面，獲網民大讚。

主播加藤浩次竟忘記拉褲鏈，還要主持了一個多小時，直到收到家庭觀眾致電提醒才發現。（日本電視台截圖）

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加藤浩次昨日主持日本電視台晨間情報節目「スッキリ」，當進行到一個多小時，突然鄭重地宣布一個消息，稱收到50多歲住在静岡縣的家庭主婦電話告知，原來他一直在鏡頭前沒拉褲鏈，工作人員因而趕緊在播放影片時請他拉上，嘉賓聽到他這樣都傻眼了。

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不過加藤浩次不容許尷尬氣氛持續，瞬間發揮幽默本色，由於該集提及防備疫情散播加強室內通風，笑言「其實我拉開拉鍊是為了通風透氣啦」，在場嘉賓亦腦筋急轉彎接上他，「要透氣請打開房間的窗戶，不要打開你的『社會之窗』（專指男性褲鏈）好嗎？這樣只有你在涼！」隨即引起哄堂大笑。加藤浩次亦再次向觀眾鞠躬致歉，完美化解這突發場面。

由於加藤浩次慣常將雙手交疊放前，很難發現他無拉褲鏈。（日本電視台截圖）

網民都大讚加藤浩次專業而不失幽默，見識到主播的臨場應變功力，但更多人較好奇的是，看了一個多小時的節目都沒人留意到，他亦慣常將雙手交疊放前，怎麼那位主婦會看得出來，「有這麼眼利嗎？」