疫情下留家上網　日男一時衝動買入二手巴士：目標環遊日本

不少人會因一時衝動而買東西，日本1名男子在疫情下亦因衝動而買了１輛巴士！當地富士電視台近日訪問了該名買家平川亮，了解事件的來龍去脈。原來疫情下當地有不少公司倒閉，只好平價出售旗下車輛，平川亮以低於100萬日圓（約7.23萬港元）的價格，買入1輛外表簇新、功能百分百正常的二手單層巴士！

疫情下日本有不少公司倒閉，只好平價出售旗下車輛，當地有人以不足100萬日圓（約7.23萬港元）的實惠價格購入功能正常的單層巴士。（twitter「@kibaichi」圖片）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

富士電視台近日報道在疫情期間衝動購物的例子。受訪的平川亮購買的物品受到網民關注，他未經詳情考慮就購入巴士，成為萬中無一的例子。平川是大型車輛司機，看到二手車市場中，見到有經營狀況不佳的運輸公司出售多輛二手巴士，由於價錢吸引，他即買下1輛作珍藏。

平川表示，疫情期間自己一直留家，上網時看到有巴士出售就覺得很興奮，於是決定買入。該輛巴士功能正常，平川現時每天把玩車上的設備已經覺得很開心，未來更希望可以駕駛這輛巴士環遊日本，但現時由於牌照問題，巴士不能駛離平川家的土地，他正申請牌照，期待不久後可把巴士駛到街上。

平川本身是大型車輛司機，現正為剛購入的巴士辦理牌照，希望很快可以駛到街上。（網上圖片）

對於平川因衝動買下巴士，其家人和鄰居都覺得非常瘋狂，他的奶奶亦被嚇了一跳，但覺得有些夢想應該要趁年輕的時候實現，只是怕孫兒很快會覺得厭倦而已。被問及會否希望坐上孫子開的巴士，奶奶卻說：「拜託不要。」

不少香港網民看到平川買巴士的故事都十分「葡萄」，認為能買下單層巴士是「幾過癮」的事，又認為該輛巴士的價錢實在平宜得嚇人。但亦有人表示，就算該輛車在香港有售，都可能出現「買得起、養唔起」，因香港車輛和油價都很昂貴，一般人都難以負擔。亦有網民表示，如果能把巴士改造成露營車，相信更抵玩。

（綜合）

↓↓↓香港油站驚見日式單層巴士 馬路奔馳超觸目 網民：當返咗鄉下！↓↓↓

Ophi於上月時因機緣巧合下成功買到這架心頭好，更在上月末順利連抵香港。（Facebook專頁「獵奇巴士收藏」授權圖片）

+ 4 + 3 + 2