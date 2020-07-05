台灣考車牌超簡單？法籍YouTuber分享親身經歷　學費比法國平幾倍

現代馬路上三寶眾多，大家常常酸說台灣的駕駛執照都是用雞腿換來的，而實際上真的是如此嗎？近日有一位來自法國的YouTuber就用親身經歷告訴各位：是的沒錯！

擁有20多萬粉絲訂閱的YouTuber《Bonjour Louis！我是路易》最近上傳了一部影片，開心宣布自己終於考到台灣車牌了，同時也在影片中比較台灣與法國考車牌的差異，比起台灣的一個月保證班，他在法國考了3次都沒過關！他表示，在台灣，除了學費便宜、課程時數少之外，教練相對親切，還有S型等各種場內練習，等你熟練之後再進行道路駕駛，甚至就連考試也簡單許多，筆試一堆送分單選題，路考只要多練基本上不會失敗。

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然而在法國卻並非如此。法國車牌是出了名的難考，不只課程時數長，學費以小時計算，每小時高達70歐元，學個車牌花費好幾萬元台幣跑不掉，若沒有報名密集班，更可能拖個半年到一年的時間。而且筆試難度高很多，有單選、多選甚至是影音題，一題只有五秒左右，錯過就不能重來。更誇張的是還要考完筆試才能實際學開車，握方向盤的第一個小時就直接上路，讓你親身體驗！

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對此網友也紛紛表示贊同，「台灣駕照根本考形式的，除非全國裝監視器，台灣人才會學乖」、「台灣考駕照真的是全世界最容易取得，一堆人考完就把道路安全給忘了，變成一堆沒道德的駕駛」、「台灣的駕訓班就是把考照流程制式化，這樣的好處是很好考照。不過壞處是，根本就沒教導實際上路可能遇到情況，導致一堆人駕照真的是用雞腿換來的（技術不好）。在台灣開車要小心，你不當3寶，也會遇到3寶，加油」。

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