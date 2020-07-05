台灣經典舊款風扇超耐用？網民：爺爺40多年前買到現在還能用！

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炎炎夏日，許多民眾為了省錢可能會減少開冷氣，選擇吹電風扇，不過一台要價5千多元台幣（約港幣1400元）的電風扇不是所有消費者都能接受。近期有台灣網友在臉書社團發文，表示自己看到一台電風扇要價5千多元台幣，昂貴的價格令他訝異，不過貼文一出後，許多網友都表示自己用過這台電風扇，有人甚至直呼這台電扇可以用40年。

原PO在「爆廢公社公開版」發文，表示「這是什麼電風扇，有夠貴桑桑」，只見圖片中是一台綠色大同14吋DC變頻元祖桌扇，售價5490元台幣。

綠色大同電風扇勾起不少人的童年回憶。（Facebook@爆廢公社公開版）

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不過貼文一出後，立刻引起眾多網友討論，許多人紛紛留言表示...↓↓↓↓↓↓（點圖放大查看）↓↓↓↓↓↓

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其中有不少台灣網友也想起童年使用這台電扇的經歷，表示...↓↓↓↓↓↓（點圖放大查看）↓↓↓↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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