台媽挑戰麻糬芋頭酥　成品驚變「蝸牛」　網民笑爆：可以賣！

想在暗黑料理界打出名堂，除了要有「非一般」的廚藝外，也要具備不怕失敗的性格。有台媽最近在家中挑戰製作芋頭酥，打開焗爐後驚見麻糬餡料「密室逃脫」，讓整盤芋頭酥頓時變成像「蝸牛」造型，照片讓網民笑翻，驚嘆樓主創出新商品「蝸牛芋頭酥」，大讚造型既獨特又可愛，更笑稱：「可以賣了！

有台媽日前下廚挑戰麻糬芋頭酥，可惜成品卻不如預期，出現「麻糬大逃亡」的爆笑畫面。（fb「婦仇者廚房」）

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有台媽日前在facebook群組「婦仇者廚房」上傳照片，稱自己原打算製作馳名的台中市大甲的麻糬芋頭酥，未料完成後突然發現芋頭酥變成了「福壽螺」，內裡的麻糬就像玩密室逃脫般，紛紛「爆出」酥皮外層，更意想不到地外觀與蝸牛非常相似。

雖然成品與想像中的芋頭酥相差一大截，但台媽仍在帖文幽默表示，「前世是大甲麻糬芋頭酥！今世是密室逃脫福壽螺？」不過，這個失敗的嘗試反而引來網民另類的讚賞，「逃脫得好整齊」、「麻糬偷跑出來的樣子好可愛」、「吐舌頭的芋頭酥好萌」；部分人則笑言樓主應順勢推出新商品，「蝸牛造型的芋頭酥」、「蝸牛芋頭酥，這成品可直接販售」。

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