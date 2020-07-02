日媽派任務要求每日$70買餸煮飯　阿仔8周現驚人變化

真正的教育不是死記爛背·，而是讓孩子在生活中自行實踐。日本一名媽媽最近趁疫情的機會，用一個方法同時教會兒子如何理財及煮飯，令她感到十分安慰之餘，更獲網民激讚。

日本一名媽媽眼見兒子因為疫情而未能開學，留在家中，決定教他課室未必學到的東西，要他以每日1000日圓（約70港元）的預算準備晚餐，餘款就是他的零用錢。（twitter「@miramania56」圖片）

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日本有媽媽網民最近不斷在Twitter分享令人食指大動的美食照，看到照片的網民都垂涎三尺。不過網民們最驚奇的是，原來這些菜色並非由媽媽炮製，而是兒子的精心傑作！

原來在疫情下，兒子今年3月從國中畢業後，高中一直未能開學，媽媽為了令兒子可以在學校外繼續學習，決定每日給兒子1000日圓（約70港元）的預算，讓他準備晚餐，如果買餸錢用不盡的話，就會是他的零用錢，希望他可以用最少的錢做出好吃的晚餐。

計劃已經進行8星期，兒子煮飯的日數超過50天，其間兒子的廚藝及心思亦都不斷進步。（twitter「@miramania56」圖片）

這位媽媽的特別教育方法至今已經進行了8周·，兒子準備晚餐的日數已逾50日，兒子的廚藝不但愈來愈好，擺盤更見心思，變化、菜色種類亦愈來愈多，最重要的是他慢慢學懂「慳多啲，食平啲」。

媽媽受訪時表示，這個教育方法十分成功，兒子現時已經掌握不同食材的特點，大部分菜色只要有食譜他都可以做得到，兒子不會再認為煮飯後有人會替他收拾等等，不過媽媽亦笑言，雖然兒子長大了，「但是老公還是那個死樣子」。

（綜合）