房思琪翻版丨台女墮樓亡　長文控訴人夫強暴：從廁拖到廳再扛到房

台灣新北市前日（3日）發生女員工墮樓身亡案件，當地衛生局1名女職員留下輕生訊息後失聯，其後被發現墮樓不治，令一眾親友震驚不已。家人翻查死者的facebook帳戶內容，驚見她死前留下千字長文，控訴近年遭1名人夫強暴及欺騙感情，更指自己閱讀《房思琪的初戀樂園》一書後感同身受，直言：「願用這條命，讓真相浮出檯面。」林女的家人已根據帖文內容向有關男子提告，稱要為死者討回公道。

台灣一名衛生局女職員前日（3日）於工作地點墮樓身亡，生前於社交平台留下千字文，控訴遭到已婚前長官強暴及欺騙感情。（google地圖截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

29歲女死者姓林，是新北市政府衛生局的合約員工，主要負責「長期照顧2.0」政策的相關工作；家屬指林女並無情緒病或輕生紀錄。前日（3日）下午5時許，林女於fb貼出長文，控訴一直被性侵的經歷，更疑似留下輕生訊息，至晚上一直失聯，同事擔心下決定報警。

警方接報後翻查林女工作大廈的閉路電視，發現她並無離開，然而在大廈內卻遍尋不獲。至晚上11時許，保安發現林女從大廈9樓頂樓墮下，送院後證實不治；案件交由當地警方調查，經初步檢驗後相信事件不涉他殺。

親友翻查林女的社交平台，相信她在fb的最後一篇公開帖文說明了輕生原因。在長達1500字的自白中，林女直言閱讀了作家林奕含的作品《房思琪的初戀樂園》後感同身受，提及曾被1名已婚前長官、某間長期照顧機構執行長強暴及欺騙感情，控訴對方「用強暴、謊言、暴力、背叛毀了我的人生」，更激動表示：「願用這條命，讓真相浮出檯面。」

林女的長文提及，過去一直遭受涉事人夫的言語及性暴力，直指對方毀掉自己的人生，言語之間更似是揭露她長期遭受壓力才作出尋死的沉重決定，「在你的不斷挑釁與刺激下，我妥協了」。

林姓女子生前與人夫糾纏了一段長時間，坦言閱讀了作家林奕含的作品《房思琪的初戀樂園》後感同身受，自揭曾被對方多次強暴，遭受極大心理壓力。（示意圖、資料圖片）

帖文提及，該名人夫某天宿醉時將她強暴，「把我從廁所拖到客廳再扛到房間，他嘴上說着：『再一下下就好』，但他的動作卻沒有停過，掙扎了一個小時後，他達成了」。事後人夫更若無其事穿回衣服，與家人相約外出遊玩，林女傷心至極，下定決心要離開。

然而對方察覺林女不妥時卻會再次找她，「他卻在凌晨找上我，用眼淚跟下跪跟我懺悔，說真的很喜歡我，一時忍不住，會對我負責，一切他會處理，這幾句話不斷不斷在重複」。雙方一直糾纏令她遭受極大精神壓力，「多痛苦就不說了，我依舊只要經過身心科門診或心理諮商所門口都會哭」。

林女指，之後閱讀了《房思琪的初戀樂園》，突然明白自己為何一直啞忍，沒有揭發人夫的強暴行為，又坦言自己過了好長一段生不如死的日子，「我好像他眷養的狗，雖然他會想盡辦法擠出時間來找我，甚至會向我周遭的好友宣示他會好好愛護我對我負責，但罪惡感還有羞愧感每晚都在向我討債，他卻躺在她的床上入眠」。

林女更提到，人夫對她的佔有慾愈來愈強，甚至一度動手，「渣男行徑他一樣沒缺少」。她憶述兩人獨處時，「不管是在家裏或飯店，我的求救聲只會被他的手掌掩蓋，而我的身體就像玩偶一樣，盡情的推打拖拉。能想像嗎，好不容易掙扎到房間門口開門爬出去，卻又硬生生的被人勾著脖子掩著嘴的拖回房。竟然在我的人生中真實上演」。

台灣女作家林奕含生前寫過小說《房思琪的初戀樂園》，書中女主角被補習老師強暴後，經歷了無窮無盡的折磨。（游擊文化出版社facebook）

種種痛苦經歷令她沒有辦法與男性正常溝通，「稍微一個肢體動作，就需要用強大的意志力壓抑那份不適感」，然而她與人夫仍不斷糾纏着。直至一天，有私家偵探找到林女，展示人夫與另一女子的相片，要求她退出，「腦袋瞬間清醒，原來我不過是他想要休閒娛樂時的樂子，那天我毅然決然地離開他」。

不過分開之後，林女仍難以面對這段記憶，又指對方「洗白變成愛家愛信仰的形象，但私底下頻頻動作想毀了我，原來人下賤起來，可以這麼沒有極限」。帖文最後她絕望地寫下：「『誠實的人是沒辦法幸福的』，他或他們，可能很幸福吧。你們贏了，要跟這些記憶共存好難，我知道很多人愛我，但我恨我自己，願用這條命，讓真相浮出檯面。」

千字帖文曝光後，被指與事件有關的長期照顧機構發聲明，表示即日起先行卸除這名執行長的職務，由他人代理，但強調林女臉書的內容中所影射之事件內容並非事實。林女的家人則已根據帖文內容向有關男子提告，稱要為死者討回公道。

+ 12 + 11 + 10

2017出版的長篇小說《房思琪的初戀樂園》是90後女作家林奕含的處女作，她於作品面世後2個月不堪憂鬱症困擾自殺身亡，其後外界驚揭故事內容是她早年遭補習老師誘姦的真實經歷事件轟動中港台三地，更掀動「#MeToo」風潮。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626