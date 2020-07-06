30歲男當「吃播」半年　專吃肥肉暴增88磅　直播前突腦出血身亡

網上直播內容千變萬化，其中直播吃東西亦吸引不少觀眾，而「吃播」更加成為賺錢職業，但背後可能要付出沉重代價。遼寧省瀋陽市1名30歲男加入「吃播」行列，專門「表演」吃肥肉，開播短短半年體重已暴增逾88磅，日前更在直播前突然腦出血，送院搶救後不治。

因腦出血身亡的吃播，因他本身愛吃肉，而且食量驚人，所以直播時常吃豬手、紅燒肉、燒雞等肥肉。（微博圖片）

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居於瀋陽的30歲王先生的職業是「吃播」，以大口吃肉聞名，常常能吸引粉絲打賞，但這項工作卻令他體型暴脹，短短半年從200斤（220磅）飆升到280斤（約308磅）。

6月23日晚上8時許，王男正準備直播，當晚打算吃一大碗紅燒肉，不過在直播前，王男的身體出現異樣。其妻事後憶述，當時丈夫「突然覺得眼睛疼、胳膊發麻，自己覺得不好，讓我打120」。

到了醫院後，王男的狀況越來越差，開始失去視力，還出現神志不清、陷昏迷等情況。醫生檢查後，確定他是腦幹出血，情況非常危急，而經過1個星期搶救後，王男最終離世。其妻傷心稱：「他血壓、血脂一直很高，雖然也堅持吃藥，但是直播時吃得太多了。雖然賺了些錢，可是人卻沒了。」

網上曾流傳影片，示範吃播如何把食物吐出，做出假吃的效果。（網上圖片）

據了解，王男做過送外賣、街邊燒烤等，但是收入都不高，因此大概半年前決定開始做「吃播」，因為他愛吃肉，而且食量驚人，所以豬手、紅燒肉、燒雞等是他直播必備的食物，為了直播他更逐漸增加食量，常常一天就吃一餐，平均兩天直播一次，體型暴脹之餘，不料亦因此釀成悲劇。

事件引來網民熱論，有人認為暴吃只是糟蹋食物，「不喜歡吃播，真心不了解這哪裡好看」、「一直不喜歡刷食量的吃播，寧願看那些認認真真吃食物，分享不同美味的吃播」「都在用生命去賺錢，命沒了要錢有什麼用」，亦有人認為很多吃播其實都是假吃、有剪輯的，不必真的賠上性命。

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