流浪漢談古籍變百萬文化網紅　一場直播賺逾10萬　一年後卻崩潰了

成為網紅賺大錢是不少人的夢想，上海流浪漢沈巍一年多前因為對《論語》、《尚書》等古籍的見解和獨特的人生感悟，在網上爆紅，更被封為「流浪大師」，不過自此他的人生就出現重大變化，足跡所至都引來追訪，更賺了過百萬的人民幣，不過上月他卻突然引退，把影片全刪掉了。他受訪時坦言生活不及以前自由和快樂，「以前肉體在流浪，每天睡得很安穩，現在肉體不流浪，心卻開始流浪了。」。

流浪漢沈巍一年之間從街頭拾荒的流浪漢，搖身一變成了文化網紅。（網上圖片）

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流浪漢沈巍一年之間從街頭拾荒的流浪漢，搖身一變成了文化網紅，現年53歲的沈巍26歲就開始拾荒、流浪，每天從撿來的廢物裹翻書看報，也因此對古籍有所研究，也寫得一手好字，去年3月有人把和沈巍閒聊的影片上傳上直播平台，沈巍突然就爆紅了，更被網民封為「流浪大師」。

後來他在直播中談《論語》、《了凡四訓》的影片一個個爆紅，沈巍的臨時居所門口每天都圍得水洩不通，很多人找他增加人氣、賣貨，甚至求婚、尋親。後來沈巍在半推半就下開始網路直播，一名在新疆做玉石的商人認他做「契爺」協助他開展直播事業。

沈巍直播一次就賺了10多萬元打賞，又受到各路金主邀請，去過廣東、浙江、江蘇、四川、湖南、陝西等等，帶人參觀各地的博物館、名人故居等文化景點。

搖身一變成了網絡當紅炸子雞，卻逃不過關係決裂的魔咒，沈巍與「契仔」決裂，「現在給我的感覺是，他為了女朋友必須犧牲與我的親情，不能兩者兼容」，去年9月二人正式分道揚鑣。「親情」的幻想破滅令沈巍受到打擊，有粉絲也抱怨他在直播中的文化內容越來越少，他終於忍不住解釋：「我現在獨立的時間有多少？在西安，我從早到晚身邊圍滿了人，連看一張報紙的時間都沒有。」

直至5月22日，沈巍在直播平台上載文章，刪去幾乎所有影片，宣布「退網」，當時的粉絲量為139.6萬。（網上圖片）

直至5月22日，沈巍在直播平台上載文章，刪去幾乎所有影片，宣布「退網」，當時的粉絲量為139.6萬。他近日再接受訪問，指一年過後自己連頭髮都白了，又指網民的指指點點都對他做成壓力，「現在有了恐懼感，怕說錯話了」。

放棄很多人夢寐以求賺錢的機會，沈巍指這年賺的錢加上以前的積蓄，也就200萬人萬幣，「在上海灘，我這個年紀的人都能拿得出這麼多，而且我還沒有房子」。