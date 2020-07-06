台女墮樓亡　留文控訴遭人夫強暴欺騙　男方妻：為何當下不報警？

台灣新北市衛生局1名姓林女職員上周五（3日）於社交平台發表長文，指閱讀《房思琪的初戀樂園》一書後感同身受，控訴遭在長期照顧機構任執行長的已婚前上司強暴及欺騙感情，甚至曾被毒打。林女發文後當晚被發現於工作地點墮樓身亡，事件被當地傳媒稱為「房思琪翻版」，民眾激憤要求揪出人夫問責。 事隔數天，被指是林姓死者與涉案人夫的對話於網上曝光，網民紛紛「起底」，希望找出男方身份。至昨日，該名人夫現身接受當地傳媒訪問，承認與林女發生婚外情，但聲稱關係屬「你情我願」，至妻子發現後亦已分開。男方的妻子亦於社交平台發文反駁指控，質疑林女自稱被性侵的說法，「到底是你情我願還是被人所逼？為何當下不報警？維持多久的關係？」。人妻表示曾與丈夫分別報警，控告林女「妨害家庭」罪，令案情變得愈來愈複雜。

台灣衛生局1名女職員上周五（3日）於工作地點墮樓身亡，生前於社交平台留下千字文，控訴遭到已婚前長官強暴及欺騙感情。（google地圖截圖）

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林姓女死者生前於facebook發文控訴遭已婚前上司強暴及欺騙，對方亦曾對她對手，表示「願用這條命，讓真相浮出檯面」，事件引起各界嘩然。事發後2天，涉案的姓廖男子現身受訪，承認與林女曾有婚外情，但強調彼此關係絕無性侵成分，交往屬「你情我願」，又表示對林女離世感遺憾，將待警方查明事實。

廖男指，林女為其前下屬，2017年底某天，他因喝醉留在公司休息，不適吐得滿身弄髒，醒來後獲林女告知已幫忙清理，因而產生好感，繼而發展成情侶並發生性行為。他說兩人的感情持續至去年10月，被妻子發現始結束。

廖男的妻子於林女墮樓翌日在fb發文，並貼出報案證明，指林女介入其家庭，自己與丈夫曾分別向她提告「妨害家庭」罪。帖文一開始便表示：「到底是誰想要把我逼向絕境？」廖妻指，當輿論一片倒指責丈夫時，決定「出來公開這一切」，質疑林女自稱遭性侵的說法有疑點：「到底是你情我願還是被人所逼？為何當下不報警？維持多久的關係？」

曾與墮樓台女發生婚外情的人夫現身受訪，強調與死者曾是男女朋友，雙方關係屬你情我願。（示意圖，資料圖片）

廖妻又稱，曾把林女「當成是親妹妹看待，以為真心付出就會得到相對的回報，殊不知一步步把我自己逼上人生絕境」。她又指，林女拿着相片及影片錄音，「一步一步想要逼退我」，甚至將檔案傳給其子女，「我的心就像被刀劃過被車輾過，撤滿了玻璃碎片，這是一輩子都不會有人知道到底是多麼的痛」。

廖妻於文中更憶述報警的導火線，「當我下跪苦苦哀求還我老公及家庭時，那不為所動的表情，連眼都不眨露出那一抹冷笑，讓我瞬間清醒，更加緊定捍衛我自己及我的家人」。她甚至貼出報案證明，指曾經被人跟蹤，車輛被加裝追縱器等等，強調自己與丈夫將靜待警方調查，「如真有不法，我願意親手將我這輩子最親最愛的人交予法律制裁」。

除了林女及廖妻的文章被瘋傳外，有台灣網民發動「起底」，聲稱找到林女與涉案男子以往的對話內容，可見她將男方名稱設定為「渣男」。網傳截圖可見，男方於跨年時以訊息與女方倒數，更不介意說「我愛你」示愛。不過之後男方疑擔心外遇曝光，多次以「要保護你」及「達成對你的承諾」為由，向女方了解情況，但均被已讀不回。

台灣女作家林奕含生前寫過小說《房思琪的初戀樂園》，書中女主角被補習老師強暴後，經歷了無窮無盡的折磨。（游擊文化出版社facebook）

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至於新北市衛生局昨日亦發聲明，指出對林女墮樓身亡一事感不捨及難過，將全力配合警方調查。聲明形容，林女平日工作表現優異、認真、盡責，與同事相處融洽，局方將為家人提供協助。而衛生局亦承認，事發當日曾有職員向林女了解其感情關係，沒料晚上竟發生悲劇。另外，新北市長侯友宜亦責令警方快速釐清，給家屬一個交代。

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