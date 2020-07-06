【唐綺陽十二星座2020下半年運勢】巨蟹婚姻起變化　天秤愈戰愈勇

撰文：唐綺陽占星幫
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白羊座2020下半年，火星盤據一宮，有新計畫展開，比以往更加積極、忙碌；金牛座火星十二宮，先犧牲奉獻才能獲得成功；雙子座整個下半年火星十一宮，人際關係熱鬧，與三教九流互動多；巨蟹座整個下半年火星十宮，成為上司眼中的紅人……
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