【唐綺陽十二星座2020下半年運勢】巨蟹婚姻起變化　天秤愈戰愈勇

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白羊座2020下半年，火星盤據一宮，有新計畫展開，比以往更加積極、忙碌；金牛座火星十二宮，先犧牲奉獻才能獲得成功；雙子座整個下半年火星十一宮，人際關係熱鬧，與三教九流互動多；巨蟹座整個下半年火星十宮，成為上司眼中的紅人……

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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