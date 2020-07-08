【新冠肺炎】拒無戴口罩乘客上車　法國巴士司機慘被打到腦死

法國西南部城市巴約納（Bayonne）一名年約50歲的巴士司機，周日（7月5日）因拒絕讓5名無戴口罩乘客上車，竟慘遭對方報復毆打，頭部重創昏迷，延至周一（7月6日）證實腦死亡，5名涉案人士已被捕。

案發於周日傍晚約7時，涉事的5名乘客均無戴口罩，且拒絕向巴士司機出示車票，當中一名男子更打算攜犬上車，巴士司機堅拒讓步；雙方先是口角，繼而爆發肢體衝突，巴士司機慘遭拳打腳踢，頭部重創倒地不起，入院後在深切治療部留醫，延至周一不治。

警方表示，現已拘捕涉及襲擊的5人，其中一人有酗酒及濫用藥物的習慣。

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多名同事形容遇害司機「刻苦耐勞，非常照顧乘客」，同時指出當局因應疫情規定公共交通乘客必須戴口罩，導致司機與乘客之間經常發生衝突，「這是規定，但司機不是警察，根本沒有執法能力。」

事件觸發業內人士抗議及罷工，促當局關注司機人身安全。巴約納市長奧利弗（Claude Olive）指襲擊巴士司機的行為「極度野蠻」，強調當局正研究如何加強公共交通工具上的安全措施。

截至周二，法國累計有206,072宗新冠肺炎確診個案，共29,936人不治。

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