新冠肺炎｜法國62歲確診男陰莖異常勃起4小時　料因併發血栓塞

有海外研究顯示，部份新型冠狀病毒肺炎患者可能併發血栓塞，例如靜脈、肺部栓塞等。法國近日通報一宗病例，當地一名62歲確診新型肺炎的男子，病情嚴重需插喉接駁呼吸機時，其陰莖一度異常勃起4小時，團隊發現其陰莖中的血塊呈深色，認為是血栓塞所致。 團隊認為病例提供強而有力證據，顯示新型肺炎可併發缺血性陰莖異常勃起，建議醫護注意此併發症及妥善處理，該病例報告已刊於醫學期刊《The American Journal of Emergency Medicine》。

圖為中國疾控中心早前公開新型冠狀病毒的基因序列及影像。（圖片來源：IVDC,ChinaCDC）

該名62歲確診新型肺炎的法國老翁於當地醫院留醫，他過往曾接受腹股溝疝氣及切除闌尾手術，病人入院時有發燒、乾咳及腹瀉等病徵，肺片顯示肺部呈磨砂玻璃狀，其支氣管分泌樣本對新冠病毒呈陽性。病人其後因急性呼吸衰竭轉入深切治療部留醫，需插喉接駁呼吸機，當時並無出現肺栓塞現象。

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一度冰敷4小時未見效

在深切治療部時，醫護始發現該患者的陰莖異常勃起，當時患者並無使用導尿管。醫護以冰袋為病人冰敷，惟冰敷4小時仍無效果，故抽取陰莖中的血液，發現抽出的血塊呈深色。團隊認為，病人是受血栓塞影響，引發缺血性陰莖異常勃起。

團隊其後為病人處方抗凝血藥物，預防再有血栓形成，病人留醫14日後終可毋須再插喉，期間他未再併發血栓塞。

全球首例併發陰莖血栓 籲醫護應多加留意

今次是全球首名新型肺炎病人併發於陰莖位置的血栓塞，研究團隊指出，今次病例提供有力證據，證明新冠病毒與缺血性陰莖異常勃起有關連，但仍待更多同類病例佐證。團隊認為醫護應留意此副作用，及時為病人提供治療，以防併發其他症狀。

病例報告已刊登於醫學期刊《The American Journal of Emergency Medicine》。