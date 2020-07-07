台網紅填假地址騙外賣員多跑5公里　稱「太爽改不了」遭怒批

YouTube上不少無厘頭影片大受歡迎，但如果將快樂建築在別人身上，實在不應該！擁有逾34萬訂閱的台灣YouTuber「好棒Bump」日前發布新短片，內容是分享在無法外送的地區，如何用「暗黑方法」騙外賣員取巧點餐，因而引來網絡上大量批評，有外賣員更揚言要檢舉影片直到下架。

台灣YouTuber「好棒Bump」日前發布新短片，內容是分享在無法外送的地區，如何用「暗黑方法」騙外賣員取巧點餐，更稱「好爽，我改不掉」。（YouTube截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「好棒Bump」前日（5日）在YouTube頻道上載題為「對不起！我搞了外送員」的影片，指自己住在偏山區的位置，差不多所有外賣平台都不計在範圍內，因而想出一個暗黑手法，就是先輸入只一處範圍內的地址，待外賣員到達附近致電時，才告訴他大概相距10分鐘車程、約4至5公里外的真正位置，看看對方會否願意送過來。

等候外賣期間，Bump與友人在短片中討論貼士要給多少，友人則認為可以先試探他的誠意和誠懇，還爆出一句令人傻眼的對白：「看他為了錢可以做到什麼地步」，Bump又演釋一次怎樣說：「這些垃圾袋幫我拿出去丟，30塊給你」並笑稱這是外賣平台的bug來為自己開脫，「所以我不是刻意為難人」。

約一小時後，Bump終於收到外賣員來電，並答應可以送到真正的地址，令他非常興奮，大喊「我成功了！終於有外送了」。最後Bump亦成功收到外賣，給了5星好評和50元台幣（約13港元）貼士，笑稱「我算大方了啦！本來想給5塊，而且我剛還給他們擁抱，可以抵掉100，等於給他們150」，又指「我人生達到了新高峰」。

+ 5 + 4 + 3

Bump最後表示，在這次之後的一個月內，都是用了相同手法叫了200次外賣，即是所有外賣員加起來大概跑了1000多公里。他嘆了一口氣：「我做了一個錯誤的示範」但其後話鋒一轉，「拍這部影片我只是想要告訴大家……好爽，我改不掉，我忍不住！」。

短片上載短短2日，引來網絡上洗版批評，YouTuber短片亦超過1.3萬人按下劣評，其後外賣員群起怒批「5公里對外送員來說可以再多跑2單了」、「這樣整人有趣嗎？令人失望」，有網民亦認為他做法一點不尊重人。

↓↓↓ 同場加映：外賣仔求生本能 ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2