外賣飲品提早2分鐘送到　客人留負評鬧爆　網民：稍早送到也錯？

一般情況來說，外賣餐飲當然早送到好過遲來，不過台灣竟然有客人會因為外賣飲品早2分鐘送到而向店方留負評，更表示「以後不會再考慮」光顧該店。外賣員獲知客人的反應後非常無奈，忍不住在網上抱怨：「難道這真的是我的問題嗎？」

負責任的送人員都會為顧客想一下，希望可以在指定的時間內，將物品送達到客人手上。示意圖，非涉事人員。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話該名外送員在「爆怨公社」發文，表示「心裡越想越不對，來這裡抱怨一下」，他指自己日前擔任外送人員，每次他做外送時都替顧客想一下，希望可以在指定的時間內將物品送到。這次客人要求他1點時把飲品送到，於是他在12時45分出發，大概12時56至58分左右到達客人的地址。

至12時58分，樓主「為了怕遲到又怕客人等」，在該地址處問是否有人訂了飲品料，而剛好那時他們有1名同事在場，說叫飲品的同事在午休，他可以先代為收貨和付錢。樓主於是把飲品交給對方，心想「也在送達時間差不多的時候交手給他」。

不過，當樓主回到店內，以為大功告成時，老闆突然打電話給他，問他外送時發生了什麼事，原來客人在飲品店的facebook留了負評，根據樓主貼出的圖片，可見客人稱「寫1:00到，飲料提早到，怎麼會說打電話小姐說要1點前到勒！明明公司午休沒人，以後不會在（再）考慮了」。

樓主指，看到客人的留言後「整個人超傻眼」，不明白為什麼擔心顧客沒辦法在準時時間喝到飲料也有錯，又詢問網民「難道這真的是我的問題嗎？」幸好，老闆也沒有怪罪樓主，「也說我沒有錯，是客人的問題，不用放在心上」。不過，老闆之後也發訊息向客人表示歉意，以平息事件。

不少網民都狠批客人的行為惡劣：