【日本九州水災】親自將救命繩綁在愛妻手上　老翁遭洪水沖走身亡

日本九州近日持續暴雨，截至7月7日至少53人罹難，重災區熊本縣11人失蹤，當地81歲老翁井上三郎與妻子節子上周六（4日）被困河中，鄰居向二人拋出「救命繩」，井上三郎將繩綁在愛妻手上讓她先獲救，可是他最終卻被洪水沖走了！

井上三郎和節子在當地是有名的模範夫妻，總是形影不離。（Twitter圖片）

井上三郎和節子向被鄰居視為模範夫妻，總是形影不離，鄰居形容井上三郎的性格敦厚溫和，相當受人敬重。當日上午約9時，夫婦二人離家避洪災，但球磨川的河水氾濫，鄰居發現二人被困，於是拋出繩索拯救，井上三郎將繩索綁在愛妻手上，讓她率先脫困，然而自己卻被洪水沖走，遺體其後在事發地點附近被尋回。

節子悲痛欲絕，完全無法接受丈夫的死訊，「丈夫生前對我百般體貼，無微不至，我非常依靠他，現在我真的不知該如何獨自活下去！」民眾紛表哀悼，在網上留言稱「這太令人難過了，眼淚根本止不住」、「願災情早日結束，不想再見到這種慘劇」、「祈求上天好好保佑她（節子）」。

↓↓↓九州暴雨成災：

+ 8 + 7 + 6

每小時降雨量高達88毫米

日本氣象廳指出，受廣泛不穩定天氣影響，以九州北部為中心的雨帶將繼續為該區帶來暴雨，其中大分縣日田市在7月7日凌晨，每小時降雨量一度高達88毫米，創有紀錄以來新高；氣象廳已向福岡部份地區、佐賀和長崎發出最高級別的暴雨緊急警告，同時向部分地區發出洪水及避難警報，要求居民盡快撤離。

《讀賣新聞》統計，緊急避難人數已達136萬人；首相安倍晉三指示官員全力拯救災民，同時呼籲國民保持警惕，留意地方政府發布資訊。