日本九州水災遇難者升至最少53人　136萬人急需避難

日本九州持續下暴雨，多地出現水災及山泥傾瀉。截至7月7日，最少有53人罹難，重災區熊本縣仍有11人失蹤。《讀賣新聞》統計，已有136萬人需要緊急避難。

圖為7月7日的熊本縣球磨村，當地是重災區，房屋損毀嚴重。（AP）

有52名死者來自熊本縣，而福岡縣亦有1人死亡。包括福岡縣、長崎縣及熊本縣在內的5個縣，已發布避難指示，居民需要疏散至安全地方。

熊本縣球磨村受災嚴重，自衞隊到場協助搜救，惟仍有20至30%村民生死未卜。有120名獲救村民被送到人吉市避難，另外80人疏散至多良木町。部分臨時避難所有村公所職員提供協助，但該些地方均難以收到手機訊號。

大分縣日田市築後川河水氾濫，政府發出最高級別的警報。位於熊本縣與大分縣交界的下筌水庫水位超出警戒，當局緊急洩洪。福岡縣大牟田市有200人身在被水圍困的臨時避難所，當地政府要求自衞隊協助救出災民。

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熊本縣南小國町和大分縣日田市7日錄得每小時82毫米和80.5毫米的降雨量。日田市、大牟田市、熊本縣山鹿市及長崎市的24小時降雨量也超過400毫米。預料截至8日中午，九州北部和四國的24小時降雨量仍可達250毫米。