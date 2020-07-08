油塘街坊凌晨跑步昏倒　幸得好心人救一命　貼感謝告示獲驚喜回覆

一個小社區最美的風景必定是人！有油塘街坊日前貼出一張感謝告示，指自己早前跑步時突然昏倒，幸得善心人幫忙急救及叫救護車，及時送院搶救，最終救回一命，該好心人看到告示亦留字回覆，令人更覺溫暖。

有油塘街坊日前貼出一張感謝告示，指自己早前跑步時突然昏倒，幸得善心人幫忙急救及叫救護車，最終救回一命。（fb「油塘之友」圖片）

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Facebook專頁「油塘之友」貼出照片，只見有街坊張貼告示，指自己4月一個晚上在油塘邨內跑步，當時約凌晨1時半，其間突然昏倒，幸得一位善心人立即替他急救和叫救護車，才可及時送到醫院搶救，最終能救回一命，因而衷心感激恩人，又祝他和家人一世平安喜樂，下款則是「感恩的人」。

好人好事令人感動，事主特意貼告事感恩亦獲網民大讚，不過最令人感到溫暖的是，神秘好心人在告事下留字問候，稱得知事主平安無事恢復出院，「心感安慰亦放下心頭大石」，下款還要畫上兩顆心心，讓人心頭更暖。事主女兒亦在帖下留言，稱醫生護士指爸爸很幸運，「遲多5分鐘都一定一定冇命」，因而非常感謝救爸爸的那位好人。

網民看完帖文都深受感動，又指這是正能量分享，「在香港人間有愛」，而且大讚懂感恩的人真的很棒。

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