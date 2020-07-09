TVB劇《殺手》取景拍攝　一文睇清南機場夜市、寧夏夜市必食美食

陳豪、李佳芯（Ali）、黎耀祥等主演的TVB新劇《殺手》開播，劇集曾到台灣取景，熱門旅遊景點包括台北101及西門町，令不少常到當地旅遊的網民大呼很有親切感，劇集更特地往「南機場夜市」及「寧夏夜市」拍攝，看着人口水直流，現在小編為大家介紹這兩個夜市的特色吧！

電視劇《殺手》曾到台灣取景，南機場夜市及寧夏夜市更加成為重點之一。（電視劇《殺手》劇照）

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南機場夜市位於台北市中正區，由捷運龍山寺站或小南門站步行約15分鐘即可到達。由於原址是日治時期的軍用機場，後來變成民用地方，改建成眷村及國民住宅，之後人口眾多，吸引各式小池攤商聚集，逐漸發展成夜市，夜市因為歷史原因而得名「南機場」。

南機場夜市有多款出名美食，例如每天只供應300個、開賣兩小時就賣完的彰化肉圓、不放雞肉絲而是放整塊嫩雞肉的山內雞肉飯、2019米芝蓮必比登（Bib Gourmand）推薦美食的無名古早味燒餅、阿男麻油雞、臭老闆現蒸臭豆腐等等。

南機場夜市所在地是日治時期的軍用機場，因而得名。（台北旅遊網圖片）

寧夏夜市位於台北市大同區，由捷運中山站步行約10分鐘即可到達。寧夏夜市主打台灣傳統小吃，被譽為「老牌夜市」，味道連老一輩的當地人都認同。由於夜市將人車分道，讓逛夜市的人更覺方便貼心。

寧夏夜市是台北的老牌夜市。（台北旅遊網圖片）

寧夏夜市有多達3個攤檔曾經登上米芝蓮必比登推薦，包括豬肝榮仔、方家雞肉飯、劉芋仔蛋黃芋餅香酥芋丸，是必吃的打卡小食。