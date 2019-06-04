台灣媽媽分享夜市擺攤照　勾無數網民童年回憶：我也是這樣睡大的

從小到大很多人都有去逛夜市的經驗，不過你有發現夜市的某些角落也有令人鼻酸的畫面嗎？有位在夜市擺攤的媽媽就分享了一張照片，並逗趣的表示要大家來找畫面中的亮點，很多人一開始都摸不着頭緒，但後來發現那個「亮點」之後都忍不住會心一笑，更勾起許多網友小時候夜市人生的回憶啊～

不少網民發現那個相中的「夜市慘況」後，都感到心酸。（爆廢公社公開版）

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照片中的亮點你發現了嗎？

誰也想不到夜市攤檔內，會有個小孩子睡在載貨的暗格之中。（爆廢公社公開版）

「一個小孩睡在攤子下面」、「好睡哦～」、「真的累了」、「為甚麼有一個小朋友在下面」、「小朋友累了」

不只能睡覺，還是可玩捉迷藏的秘密基地

「我懂妳」、「這樣睡起來超爽，以前也是都躲在不鏽鋼櫃子裏面睡覺」、「應該不錯睡，每次玩累了，就跑來說要進去睡覺！」、「對小孩而言這裏是遊戲密室～」

也讓很多童年在夜市度過的網友回憶都湧上來了！

其實會讓小孩睡在攤位下面，很多時候是因為孩子年紀太小，爸媽要做生意卻又無法放小孩獨自一人在家，所以只好帶去夜市一邊工作一邊照顧，現在想起來，畫面雖然令人感傷，卻也非常溫馨啊～

「我曾經也這樣睡過…」、「夜市小孩都是這樣睡的，遇到下雨天只能先收貨，小孩放着淋雨」、「做生意帶小孩就這樣，我也是這樣睡大的」、「在媽媽旁邊，就是幸褔的」、「兒時我也是睡在貨架下的，雖說辛苦，但一家人能在一起最幸福了～」、「我之前做夜市的，真的很多小孩是這樣過來的，夜市人生啊！」

當地不少網民心酸表示，自己兒時也睡過在類似的暗格內。（爆廢公社公開版）

這也讓本編想到某次去逛夜市的時候，也看到兩個外貌約莫三、四歲孩子同坐在推車上一起玩，但也沒見他們大吵大鬧非常乖巧，真的很懂事啊～只能說賺錢不容易，大家都要好好孝順自己的父母喔！

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