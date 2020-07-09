將軍澳大叔拉低口罩向單車打噴嚏兼吐痰　街坊：車主記得消毒架車

本港新冠肺炎疫情大逆轉，爆出多宗源頭未明的個案，市民切勿鬆懈。有將軍澳街坊日前在區內巴士站，發現一名大叔竟拉低口罩，朝一部停泊在巴士站的單車「打強力噴嚏」和吐痰，非常噁心，加上疫情反覆，樓主特意拍照放上facebook群組，提醒單車車主「記得好好消毒你架車」，又指如有人認識大叔，亦應對他作出勸喻。

有將軍澳街坊日前在區內巴士站，發現一名大叔竟拉低口罩，朝一部停泊在巴士站的單車「打強力噴嚏」和吐痰。（fb「將軍澳主場」圖片）

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該網民在fb群組「將軍澳主場」發文，指昨日（8日）在尚德巴士站遇見一位男士拉低口罩，對正一部單車打強力噴嚏，「仲要吐痰同噴鼻水出嚟」，令她當場呆掉。根據樓主上載的照片，大叔上車後亦未有將口罩戴好。

樓主提醒單車車主要好好消毒，如果有認識這位男士的家人，更應勸喻他做個有公德心的人，戴好口罩，避免社區傳播，更指不要在巴士站旁邊吸煙，「等車嘅人唔想食你二手煙」。

大叔上車後亦未有將口罩戴好。（fb「將軍澳主場」圖片）

帖文隨即引起熱議，有網民稱自己遇過同一位大叔，「打噴嚏打咗好多次同超大聲，真係好恐怖」，不少網民都批評拉低口罩打噴嚏的行為很缺德，「自律真係咁難做？」、「自私係一種絕症，好可怕的病毒」，亦有人擔心「架戰車會唔會用來送外賣」，憂心單車的衛生問題。

同場加映：【返屋企要消毒位】（01製圖）

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