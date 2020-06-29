大媽搭巴士除口罩食腸粉　懶理乘客怒睥照食　網民反插公審惹爭議

人人皆知乘搭交通工具切勿飲食，不過有網民近日於facebook狠批1名大媽於巴士車廂內篤腸粉，即使樓主已眼光兇狠的望着大媽，她仍懶理照樣繼續吃，令樓主非常憤怒，更出聲罵對方。不過網民對樓主的批評有兩極意見，「好唔衛生囉」、「可能人哋血糖低要食嘢」、「食濃味嘢真係好影響人」。

有網民近日於facebook狠批1名大媽於巴士車廂內篤腸粉，即使樓主已眼光兇狠的望着大媽，她仍懶理照樣繼續吃，令樓主非常憤怒。（fb群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

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有網民近日於fb群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」上載相片，表示周日（29日）乘搭往元朗的巴士，其間坐在旁邊的大媽竟打開膠袋品嚐熱辣辣的腸粉，因為醬汁氣味濃烈，就連樓主亦忍不住怒瞪着大媽，希望她自難而退。

不過大媽完全沒有收斂，繼續旁若無人的吃腸粉，逼使樓主忍不住怒火開聲罵對方，直言行為過份，「巴士唔准食嘢，再加疫情，全車人都戴口罩，但她竟然食腸粉，離譜」。

大媽完全沒有收斂，繼續旁若無人的吃腸粉，逼使樓主忍不住怒火開聲罵對方，直言行為過份。（fb群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

事件亦引來網民熱討，部份人批評大媽在巴士脫下口罩實屬不衛生，而且在車廂內進食會滋擾其他乘客，「隔住個mon都聞到陣甜醬味」、「依家啲人就係唔識自律」、「試過有人坐我對面食一大碗咖喱嗰類野，陣味濃到呢」。

不過有更多網民反插樓主胡亂網上公審，認為大媽可能有難言之隱，「其實有得揀邊個想咁樣食嘢，忙到得搭車先有時間食少少嘢」、「或者佢血糖低」、「我試過巴士上食嘢，因為返好早，冇時間食」、「其實食少少嘢可以理解，但濃味有汁嘅嘢就唔係咁好，唔係個個人接受到，而且好易整污糟地方」。