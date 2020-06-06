黑蕾絲口罩大媽攜子疑戴手環搭巴士　乘客勸阻反被罵　車長終報警

新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情持續，港府月初宣布延長外地抵港人士的檢疫令，但有網民昨日在一輛往來尚德和長沙灣的巴士上，懷疑兩母子戴着檢疫的監察手帶，涉事大媽更將黑色蕾絲口罩除下，有乘客出言勸阻反被粗言穢語辱罵。最後車長停車處理，涉事二人被接報到場的警員帶走。

有網民日前在巴士發現一對母子疑戴着監察手帶，其他乘客上前了解反被大罵，但不少網民的討論重點卻是大媽的「黑蕾絲口罩」。（fb「on9仔女同盟會 (on9限定)」）

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該網民昨日在facebook群組發帖，據上傳的照片顯示，一名坐在巴士上層的大媽專注用手機，一個黑色蕾絲口罩掛在耳上，身旁的小朋友亦沒有佩戴外科口罩；二人手腕上均有白色手帶，疑似是監察手帶。

樓主表示，涉事巴士路線為296C，雖有乘客曾經勸阻大媽，但「（大媽）帶住條手帶仲要X返人轉頭」，又指該對母子在尚德居住，呼籲街坊小心。樓主及其他車上乘客後來留言補充，稱車長已停車處理事件，所有乘客均需下車，「（警察）啱啱捉咗啦，之後唔知點」。

發帖者和其他車上乘客表示，疑戴着監察手帶的母子最後由警員帶走。（資料圖片）

網民紛紛怒斥大媽「害人不淺」，批評她不但未有留家和不戴口罩，甚至倒過來大罵其他乘客。部分人則對大媽的口罩甚感好奇，「戴住條蕾絲底褲做乜」、「我有冇眼花」、「我睇嘅重點唔係手帶，係佢個口罩」、「個口罩喺件衫度剪落嚟？」。

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