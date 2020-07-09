台女星比堅尼潛水遭性騷擾？「三角地帶」被突襲　楊晴：以為撞鬼

台灣女星楊晴一有時間，就到墾丁接受專業潛水特訓，已有自由潛水、水肺潛水執照，8日舉辦媒體茶敘，興奮分享「水下奇觀」，竟被螃蟹攻擊「三角地帶」，還在夜潛時驚險脫隊。至於潛友中有無追求者？楊晴羞曝有「觀察中的對象」，但不是潛友，「有下文再跟你們說。」喊話對方若一起潛水會加分。

楊晴熱愛水中活動，自曝：「我有一個怪癖，看到海就會想跳下去。」考到潛水執照後，也有穿比堅尼下水拍美照的「網美心」，但有一次下水竟在泳褲處「夾帶」了一隻螃蟹，在她大腿上「趴趴走」，她一度以為「遇到鬼」，後來發現是螃蟹，慌張亂揮、求救，吃了2口海水險些溺水，螃蟹也慌張爬竄，竟往她泳褲裡鑽，她嚇到立刻抓起螃蟹丟走。

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夜潛時，楊晴數度脫隊，在漆黑一片的海中冒險上上下下，但她形容自己滿鎮定的，驚險5分鐘度分如年，還好後來有教練來救她，教練也虧她水性好、膽子大又不怕曬，根本是被演員耽誤的潛水員。

近來「素娥」梁舒涵辭演「女」劇，楊晴表示祝福，「我跟她說這是一個很好的開始，謝謝她帶給我們的歡樂。」梁舒涵的最後一場戲，演員幾乎全員到齊，楊晴說：「那天是很大場的戲，所有演員都在，我們一起去放風箏，後來那天已經開心到忘記她（梁舒涵）殺青了。」

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