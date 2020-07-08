明日花綺羅引退女粉絲暴增　收起妹妹卻賺到笑　全靠一套性感泳衣

成功從「AV女神」轉型到「時尚女神」的明日花綺羅，日前獲邀擔任台灣雜誌JKF7月號封面女星。她日前無預警宣布引退，透過雜誌訪談，首度對外鬆口透露未來的「結婚計畫表」。

明日花綺羅演出AV相關作品總計超過300片，單人主演作品將近150部，舊作在線上點擊的次數居高不下。她成功轉型其實是有步驟的，明日花其實早從2018年底後就沒有再進行任何AV拍攝，還在自己的Twitter頁面寫下「沒有在拍攝AV」的註解，但由於當時明日花沒有把話說死、也沒有推出引退作或是辦任何引退紀念活動，經過了2年讓粉絲慢慢習慣，她已經不再拍攝AV作品、不再是那個暗黑女神、知名AV女優。

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從「AV女神」轉型到「時尚女神」，明日花綺羅深受不少年輕女性喜愛，能讓男人和女人心甘情願掏錢買單。她設計推出的泳裝熱賣款，即使一套要價一千五元港幣以上仍然大賣，讓女性粉絲瘋狂下單，甚至比拍AV賺得前還多，一樣擁有不墜的高人氣和巨額豐厚的演藝收入，創造了AV業界最成功的轉型案例。

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已過30歲的她，自認最開心的事就是聽到年輕女生稱讚她可愛，外表比實際年紀年輕。事業心旺盛的她，被問及是否有「結婚的計畫表」？明日花說：「她暫時還不考慮結婚，以前會覺得對方有沒有錢都沒關係，現在會考慮現實問題，希望對方有負擔養育小孩的經濟能力，對於夢幻少女不切實際的想法已經有了改變，會在再好好努力幾年讓自己更好足以成立家庭。」

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