台網紅艾瑞絲性冷感藏恐怖真相：曾被親戚…　雞排妹勸睇心理醫生

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台灣網紅團體「反骨男孩」成員之一的Aries艾瑞絲（盧昕妤）從英文老師轉戰YouTuber，逐漸闖出好成績。她近日參加雞排妹鄭家純的性知識節目《深夜保健室》，自曝性冷感，而且原因是小時候有不好的經歷。

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艾瑞絲透露自己有性冷感，對性事沒有慾望，在有男友的情況下，大約一個月一次，相較於男性平均一星期五次的慾望，相差甚大。談起心理因素導致性冷感，她透露「小學的時候，被親戚有『不正常的對待』，那時候會覺得很難過。」她也表示影響到和伴侶之間的互動，「絕對會啊，這是我的心魔。」雞排妹說：「這可能要透過諮商耶」，節目氣氛瞬間凝重。

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除了曝露內心陰影，艾瑞絲舉手說：「我真的不會自慰耶。」她參與「反骨男孩」拍影片，自認反骨的風格是比較腥羶色的，其實就有問過這個問題，還被網友說「要跟妳的好姊妹多學學」，主動認「腥羶色」，主持人雞排妹也忍不住噗哧一笑。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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