幾耐洗一次頭先「正常」？台女5日洗一次惹網民熱議：枕頭會很黃

夏天氣溫高，出門一趟就會滿身大汗，長頭髮的女生更是會熱到不行，若沒有天天洗頭，可能就會有汗味飄出。有台灣網友抱怨，女同事的頭髮味道很重，他只能婉轉詢問她「多久洗頭一次？」女同事竟回答「我頭髮沒什麼味道，通常五天去髮廊洗一次」。

有網友在「爆怨公社」發文表示，新來的女同事味道很重，因為不好意思直接跟她說，只好委婉的問她「妳們女生頭髮多久洗一次？」女同事正經地回答「像我頭髮沒什麼味道，通常五天去髮廊洗一次啊」。

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該網友崩潰表示，「是誰給妳的自信，說妳頭髮沒味道啊？我走過妳身邊都要憋住呼吸，深怕那個屍臭味飄進我的鼻孔裡，而且整個頭都是油，我真的快吐了」。他也詢問社團內女網友到底都多久洗一次頭。

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