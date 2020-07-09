日本沖繩酒店疫情下開幕　房門外貼「封條」　推最強消毒措施吸客

新型冠狀病毒（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情持續肆虐，日本多個傳媒報道，東京今日（9日）新增確診人數224人，較一日前的75人大增，數字同時超越4月17日最高的206人，打破東京都內紀錄。沖繩一間高級酒店本來於7月開張，但礙於疫情關係，即使開幕亦未有高入住率，酒店於是以嚴謹的防疫措施為賣點，強調每個房間徹底消毒後都會在房門貼上封條，確保客人入住前無人再踏入房間，藉此讓客人安心並吸引他們入住。

疫情持續下，酒店業本來大受影響，但位於沖繩的高級酒店「希爾頓沖繩瀨底度假村」仍在今月開幕。（WBS片段截圖）

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疫情持續下，酒店業大受影響，位於沖繩的高級酒店「希爾頓沖繩瀨底度假村」仍在今月開幕。為了吸引客人前來，酒店特意以完善的防疫措施作賣點，例如將每間房徹底清潔，仔細消毒房內所有物品，之後再於房門前貼上封條，證明消毒後無人入內。連自助餐食物亦一份份包裝好，非常衛生。

酒店負責人解釋，其實當地的高級酒店已流行採取消毒封條等措施，此舉可提高客人對酒店衛生的信心，即使疫情未過他們亦會選擇入住。另一間高級飯店集團「王子大飯店」旗下酒店亦做足防疫措施，當中少不了在房門口旁加上消毒封條。

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日本網民亦留言表示這些措施確實為客人帶來安全感，如果在國內旅行，必定可以吸引本土客。他們亦向酒店業打氣，希望疫情過後可以有更多遊客前來入住。

（WBS）