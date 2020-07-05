渡部建殘廁偷食事件曝光　日本JR車站鎖起多功能廁所惹網民炮轟

日本知名女星佐佐木希的丈夫渡部建早前被爆偷食，其中一個焦點就是他竟相約女性在商業大廈的多功能廁所（殘疾人士廁所）內見面及約炮，掀起網民關注多功能廁所的管理問題。而近日當地JR就宣布，將會為東京神奈川縣10個電車站內的多功能廁所上鎖，隨即引來大量網民炮轟，認為做法對殘疾人士做成歧視。

日本鐵路公司「JR東日本」於周五宣佈，神奈川縣內10個車站的多功能廁所（殘疾人士廁所）將會上鎖。（Twitter圖片）

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日本搞笑藝人渡部建於2017年與演員佐佐木希結婚，而上個月卻被當地八掛雜誌大爆長年偷食多位女性，更經常相約在同一商業大廈，將殘廁當成炮房，令多功能廁所成為當地網民近日熱議的話題。

日本知名女星佐佐木希的丈夫渡部建早前被爆偷食，其中一個焦點就是他竟相約女性在商業大廈的多功能廁所（殘疾人士廁所）內見面及約炮。（資料圖片）

其實多功能廁所除了常見的殘疾人士廁所，更有人工肛門洗淨設備，以及小朋友專用的換尿片台等，一向也長期開放，讓有需要人士使用。不過日本鐵路公司「JR東日本」周五（3日）宣佈，將會鎖上神奈川縣內10個車站的多功能廁所（殘疾人士廁所），因而引起網民不滿。

雖然官方解釋做法目的是「預防犯罪」，但民眾即時聯想到渡部建偷食事件，隨即批評鐵路公司妨礙民眾使用廁所的權利。《五體不滿足》自傳作者乙武洋匡更評論：「希望這個社會至少能讓人大便的時候不用先向站務員報備啊，真的拜託了。」

其實日本的多功能廁所除了常見的殘疾人士廁所，更有人工肛門洗淨設備，以及小朋友專用的換尿片台等，本來開放讓不同有需要人士使用。（Getty Images）

不少網民亦批評JR做法過於偏頗，「有否考慮過殘障人士的感受」、「難道以後亦要推着輪椅找站務員嗎」、「有些緊急情況根本無法先通知站務員」、「渡部先生害慘大家了」。

（Twitter）

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