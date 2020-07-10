印度郵差30年日行15公里送信　攀山涉水被野牛追　網民：值得頒獎

為市民鞠躬盡瘁的公務員叫公僕，印度一位郵差伯伯絕對不負此名。印度一名官員在Twitter上分享一名老郵差堅守崗位30年的故事，他每日需要徙步行15公里走入偏遠部落送信，要經過森林、河流，甚至被野生動物追趕，上周正式退休。其實，當地電視台早年近跟拍他一天的工作，這名郵差伯伯在印度很有人氣，而得悉他退休的網民，紛紛在網上要求政府為他頒獎，「他簡直可以當印度郵政的品牌大使」。

印度郵差D. Sivan每天都要走15公里的路到偏遠區域送信，上周正式退休。（「Supriya Sahu IAS」Twitter圖片）

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當地傳媒報道，在互聯網和智能手機世界，很多人都不知道郵政部門還會這樣送信，事實上印度仍有偏遠聚落需要靠郵差送信。印度行政服務局的官員日前在Twitter分享，現年65歲D. Sivan已經當郵差30年，每天都要行15公里來送信，需要穿過茂密樹林，走進喬奧諾奧爾（Coonoor）難以到達的區域，從喬奧諾奧爾附近的Hillgrove Post Office徒步行上尼爾吉里（Nilgiri）山區鐵路路軌，走到偏遠的部落區域為農場工人送信件或養老金。

Sivan長年在最偏遠區域工作，不但經常被野生動物追逐，包括大象、熊、野牛，還需要經過小溪和瀑布來完成送信的職責。Sivan緊守崗位30年，終於在上周退休。印媒稱他的收入不高，月薪只有約1.2萬盧比（約1200港元）。

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其實，當地電視台早年已經訪問Sivan，更跟他一起走入聚落送信，他和區內的村民很熟絡，甚至會主動拿水給他喝，而且他送信的路上真的要走上路軌，還碰到野牛，攀山涉水睇見都辛苦。

得悉Sivan要退休的網民，紛紛在網上留下讚美之詞，「公務員應為人民服務，這是真正的奉獻精神」、「他這樣才稱得上是公務員」，甚至認為當地的郵局要以他來命名。許多網民認為他多年來克己盡責，值得獲國家表揚，應頒授「BHARAT RATNA」（印度國寶勳章，一級公民榮譽獎）。

雖然Sivan的故事令人動容，但有網民炮轟郵政實際上是30年來冷理員工安危，明知他送信的路徑又遠又危險，不提供車輛令運送效率降低之餘，還要員工冒着受野生動物襲擊的風險送信。

（綜合）