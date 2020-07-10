港產口罩MedCare升級至Level 2　開售5000盒　$125/50個

本港新冠肺炎疫情反覆，市民對口罩需求再次提高。港產口罩MedCare近日再度發售成人口罩，其中型號「Pro mask 1680」更宣布收到Nelson Lab最新報告，已升級至ASTM Level 2規格，PFE逾99%，BFE及VFE的檢測報告則陸續送到。不過是次預售只開放3天，由前日（8日）下午3時至今晚（10日）11時59分前，有意購買者就要快手了！

本地公司MedCare發售成人口罩。（MedCare FB圖片）

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MedCare公布最新發售安排，於8日至10日開賣兩款成人口罩，包括標準級3層溶噴超透氣一次性口罩，以及5層頂級納米Nano薄膜口罩。口罩型號「Pro mask 1680」剛通過ASTM Level 2測試，BFE、PFE、VFE均達95%以上，125元一盒50個，不過MedCare強調因包裝已印製，基於環保原因，是次發售口罩盒仍會顯示「ASTM Level 1」。至於頂級成人口罩「Pro mask 1880」，售價則為225元一盒50個，BFE、PFE、VFE達99%或以上，並正測試ASTM Level 2及3。兩款口罩分別發售5000盒，每人限10盒。

另外MedCare還推出限量版套裝，購買一盒標準級3層口罩及一盒頂級5層口罩只需330元，每人限購5套，所有口罩將於7月尾至8月初開始發貨。

↓↓↓ 按圖睇清兩款口罩規格 ↓↓↓

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MedCare口罩發售詳情：

時間：7月8日（三）15:00至7月10日（五）23:59

地點：官方網站

口罩款式：

1) Pro mask 1680 - 3層溶噴超透氣一次性口罩

ASTM Level 2

BFE、VFE>95%、PFE>99%

$125.00/50個

數量：5,000盒

2) Pro mask 1880 - 5層頂級納米Nano薄膜口罩

BFE、PFE、VFE> 99%

$225.00/50個

數量：5,000盒

3)限量版套裝

1盒 Pro Mask 1680 + 1盒Nano Pro Mask 1880

價錢：$330.00/套 （共兩盒）

備注：每人最多共買 10 盒或 5 套

公開發售發貨日期：7月尾至8月初開始發貨

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