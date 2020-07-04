確保樂港產口罩開售　BFE、PFE達99.5%　保證7日發貨超時送多盒

再有港產口罩推出市場！確保樂口罩（Hoplon）日前於facebook專頁宣布，50個裝的成人醫用外科口罩正式發售，每盒50個售價為150元，每人限購3盒，而購買3盒即可免運費。公司承諾所有訂單均會於7日內發貨，否則將多送一盒。

確保樂口罩宣布，50個裝的成人醫用外科口罩正式發售，每盒50個售價為150元。（網頁圖片）

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由具醫療產品研發和生產經驗的專業團隊，聯同具成衣生產經驗業界人士成立的「確保樂口罩」於facebook專頁公布，一盒50個裝醫用外科口罩已正式發售。確保樂於粉嶺設立ISO class 7級廠房，口罩百分百香港製造，符合美國ASTM Level 2標準及達到BFE和PFE 99.5%以上，並已通過可燃性測試和微生物清潔度測試。

確保樂口罩符合美國ASTM Level 2標準及達到BFE和PFE 99.5%以上，並已通過可燃性測試和微生物清潔度測試。（網頁截圖）

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是次發售的口罩採用熔噴布物料及三層高密度設計，糅合成衣剪裁技術為香港人的面型度身而設，售價為每盒150元，每人限購3盒，預售期間凡購買3盒即可獲免運費優惠。

確保樂承諾於7個工作天內發貨，超時將多送1盒口罩；並同時推出「確保人人有貨計劃」，如市民在其他網站訂購同一規格口罩，遇上7個工作天內未確認寄出訂單，提供證明後將會獲8折優惠。

確保樂口罩發售詳情：

日期：6月29日中午12時起

地點：確保樂網站

款式：

成人非獨立包裝$150/盒（175*95mm）（50片，每10片為一獨立包裝）

規格：ASTM LEVEL 2，BFE、PFE 達99.5%以上

出貨日期：訂購後7個工作天內出貨，如證實訂單於7個工作天內沒寄出，即可享2個月內購買同一張訂單買3盒送1盒優惠

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