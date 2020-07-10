遊船河見幼鷹溺水　加拿大男無懼危險拯救：終可證明我係型老豆

若看到動物受困命危，個人能力所及，不妨嘗試出手救助小生命。加拿大卑詩省一名男子日前與家人乘艇出遊時，意外發現一隻幼鷹溺水，男子隨即探半身出艇拯救。影片後來吸引逾170萬觀看人次，男子窩心的舉動獲網民大讚，幼鷹獲救後已送醫，正等待身體復元後回歸大自然。

一名加拿大男子日前與家人乘艇出遊時，在湖中驚見一隻幼鷹溺水，他隨即探身拯救幼鷹；事發片段在後來在網上瘋傳。（IG「bbacon88」）

事發於上周六（4日），加拿大男子布列特（Brett Bacon）當時正與家人在卑詩省的溫德米爾湖 （Windermere Lake）出遊，其間目睹一隻「大鳥」在水中掙扎，他遂駕駛快艇慢慢靠近。當他在近處一看，才發現「大鳥」其實是年幼的白頭海鵰（Bald eagle，又名白頭鷹）。溺水幼鷹在湖中痛苦掙扎許久，布列特見狀即出手相救，將它捉上艇並緊緊抱在懷中，避免它再落水。

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布列特其後上傳由妻子拍攝的影片至Instagram，但片段很快便在各社交平台上瘋傳，至今已有超過170萬觀看人次，不少網民紛紛大讚布列特見義勇為的行為。雖然在拯救幼鷹時被抓傷手，但布列特非常慶幸自己能救回一條寶貴生命，加上還在襁褓的兒子在一旁「見證」，讓他受訪時笑言：「總算能向兒子證明，我是個型老豆！」

布列特受訪時笑言，「總算能向兒子證明，我是個型老豆！」（IG「bbacon88」）

據報布列特最近獲當地政府部門通知，受傷的白頭海鵰現正接受治療，等待身體完全康復後，便能重返大自然。

（綜合）