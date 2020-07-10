大媽旺角徒手捉野鴿　屈頸放入膠袋稱救雀　網民轟：焗死隻鴿喇！

繼之前多次有男子活捉鷺鳥後，最近有網民於facebook上載片段，表示有大媽於街頭竟活捉野鴿，以白色膠網套着鴿子再放進膠袋內，最後更打結綁實袋口。拍片者見狀即上前質問大媽，指屈曲鴿子的頸部「好易斷」，但大媽竟聲稱是「救鴿」，又指膠袋內有空氣。大批網民直斥大媽說法難以置信，紛紛指摘她是捕殺野鴿。

有大媽於旺角一街頭竟活捉野鴿，更放進膠袋內綁實袋口。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」片段截圖）

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有網民近日於fb群組「巴打絲打Facebook Club」上載片段，表示在旺角雀仔街發現有大媽徒手捉活鴿，片中可見大媽一手捉實鴿子令牠動彈不得，並用膠網把鴿子包着，令牠動彈不得，然後隨手放進紅色背心膠袋，再把膠袋打結綁實袋口，手法快而準。

有路人目擊過程即上前質問：「條頸咁樣屈，佢好易斷！」但大媽表示：「唔會、唔會！」又聲稱：「返屋企，養咗2日，都係養唔返，唔知係咪食咗污糟嘢。」似暗示曾「救鴿」回家。上載影片的樓主亦看不過眼，在帖文批評大媽是「鳥罪犯」，事件引來大批網民討論。

雖然大媽在片中不斷解釋是救雀，不少網民質疑大媽捉野鴿目的，怒轟大媽手法疑似虐待動物，「焗死隻鴿啦」、「擺明捉嚟食啦」、「一睇就知佢拎去賣或者返去煲嚟食」、「太過份啦」、「係咪返到屋企想炸乳鴿」；亦有網民呼籲大家冷靜：「佢好似話救唔返，唔好下下話人哋食，問清楚咩事先好喎，放上嚟公審前先搞清楚」。

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）