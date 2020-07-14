女生逢深夜接訊息　可能被當後備　分析渣男8大表現

10個男人9個滾，最後一個仲諗緊！世上渣男何其多，如果發現對方只在晚上或凌晨找你，女生們可能要好好提防呢！YouTube頻道「SKIMMY你的網絡閨蜜」有短片分析渣男的8種表現，提醒女生小心被當後備。網民看後都深感共鳴，直言：「跟遇過的他很相似！」有人則錯重點指，指片中男演員太好戲，完全演活渣男，「真的想揍他」。

SKIMMY在短片中分析渣男的8種表現，提醒女生小心被當後備。（YOUTUBE「SKIMMY你的網絡閨蜜」截圖）

YouTube頻道「SKIMMY你的網絡閨蜜」不時拍片分析男女心理，其中1條短片就列出渣男8表現，包括嚴防手機被人偷看、通常在深夜或凌晨才找你、當你想找他時卻諸多借口、反過來想找你陪他時卻百般無賴、經常無情消失等。其中渣男明顯特徵是對你的死活只說不做，實際根本漠不關心，即使你說身體有何不適，都是一句「自己小心點，多喝暖水」，當想向渣男確認大家的關係時，對方則不斷逃避。片中還指出，跟對方出席聚會時可留意其朋友的反應，當中「豬隊友」或會露出端倪。

遇到上述渣男當然走為上策，不過SKIMMY指如果姊妹們決定要留守這人，建議可做2件事，首先了解對方找後備的真正原因，如純粹貪玩、因受過情傷等，如能對症下藥，或能將「備胎」變主胎。

【本文已獲「SKIMMY你的網絡閨蜜」頻道授權】