藝人父母替仔女改名藏密碼與祝福　11戶有特別意思的星B英文名

明星藝人的衣著打扮往往別樹一格，入行後的英文名亦各有風格，近年娛樂圈接連報喜，星二代一個接一個出世，藝人父母都花盡心思替仔女改個特別又充滿意思的名字，許多名字是一眾平凡巿民未必看得懂或讀得出，但當中可能暗藏父母的放閃密碼，又或者滿溢祝福與寄望。以下11個藝人家庭改名例子，可能有助一眾家長獲得靈感。

陳凱琳（Grace）不時也會上傳一家三口的照片。 (ig@ghlchan)

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恩愛放閃型：

林志穎兒子Kimi、Jenson、Kyson

「凍齡男神」林志穎的3名愛兒分別取名Kimi、Jenson及Kyson，驟眼看可能難以看出3個名字的共通點。其實長子Kimi的名字由林志穎及太太陳若儀的英文名字Jimmy及Kelly組合而成，代表兩人的愛情結晶，同時名字亦與芬蘭F1 冠軍賽車手Kimi Räikkönen一樣，反映林志穎對賽車運動的愛。至於雙胞胎Jenson及Kyson，則分別跟隨父母以J和K作為名字開首。

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周杰倫子女：Hathaway、Jaylen Romeo

周杰倫的歌迷官方微博曾發文解釋，指「小周周」Hathaway的意思為「昆凌融化周杰倫」，分拆開就是Hannah（昆凌英文名）+ thaw（融化）+ Jay（周杰倫英文名）。

而周董亦曾於訪問時透露，兒子取名為Romeo，是由於他很喜歡李安納度主演的電影《羅密歐與茱麗葉》，希望兒子長大後能像羅密歐一樣，浪漫而不花心；細心看也會發現，仔仔的middle name「Jalyen」普通話讀音與爸爸一樣是「杰倫」。

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Jessica C.及安志杰女兒：Tessa

Jessica C.及安志杰的愛女Tessa的名字同樣也融合了爸媽的英文名，「Tess」是來自媽媽的英文全名「Jessica Tess Cambensy」，加上爸爸名字Andy的「a」，便成了獨特又易記的「Tessa」。

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祝福寄望型

陳慧琳兒子：Chace

近年較少露面的陳慧琳一向視2名兒子「蝦餃仔」劉昇（Chace）及「小龍包」劉琛（Riley）如珠如寶。其大仔名字Chace有「狩獵者」的意思，代表「威猛，追求目標很有毅力」，她曾表示大仔名字與美國型男演員Chace Crawford一樣，期望他長大後也能成為萬人迷。至於幼子叫Riley，她曾說過是因為「覺得呢個名好聽」。

吳鎮宇兒子：Feynman

給人嚴父感覺的吳鎮宇曾帶同兒子Feynman出演內地綜藝真人騷，原來看似簡單的英文名已承載他對兒子的寄望。吳鎮宇曾表示，因很欣賞美國物理學家理查·費曼（Richard Feynman），同時希望兒子成為對社會有貢獻的人，故直接為他起名費曼（Feynman）。

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郭富城女兒：Chantelle

天王級女兒控郭富城不時分享與妻子及愛女的幸福生活點滴，女兒作為愛情結晶品，名字也有獨特意思。城城曾表示女兒是先有英文名，當時他選了自己喜歡的C字作為字首，後來與太太一同為女兒取名「Chantelle」，並指「Chantelle就是一個希望」。



城城兩年抱兩，與方媛再誕下細女「二寶」，並取名為Charlotte。對於細女名字，他沒有交代意思，惟曾表示構思時「想和大女一樣都是用『Ch』開頭」。

吳彥祖女兒：Raven

作為女士們心中的永遠男神，當了爸爸的吳彥祖卻變成「寵女魔人」，女兒英文名是「Raven」，中文意思為烏鴉，獨特的名稱曾引來不少人查問，男神卻指名字沒太多學問，只是他和太太均覺得「這個中文意思很有型」。

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複雜外語型

陳柏宇女兒：Abigail

「番書仔」陳柏宇不時於ig分享女兒的相片，一向眼淺的他稱女兒出生當日「一見到佢就忍唔住喊」。愛女陳羿辰的英文名字「Abigail」來自希伯來文，意思為「她父親的喜樂」以及「喜樂的泉源」，不過Jason受訪時曾稱為女兒改名時沒考慮意思，僅因為「好聽㗎咋」。

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謝霆鋒、張柏芝兒子：Lucas、Quintus

謝霆鋒、張柏芝的兩名兒子Lucas及Quintus盡得父母優良基因，特別的英文名分別為希臘語及拉丁語，其中「Lucas」有「光」的意思，當年霆鋒曾表示， Lucas「發音很短也很有力量」，故用作為大仔振軒的名字；幼子振南叫做「Quintus」則是「5月」的意思，配合其出生月份。

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楊采妮兒子：Ignatius、Aloysius

楊采妮與邱韶智結婚3年多後，於2017年宣佈陀B，更自爆雙喜臨門成為雙胞胎之母，兒子分別叫作Ignatius及Aloysius，均為天主教的聖名。據知由於夫婦兩人也是天主教徒，因而有了「一人改一個」的想法，似爸爸的為哥哥Ignatius，似媽媽的則是弟弟Aloysius。

陳凱琳兒子：Rafael

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎去年迎來兒子鄭承悅Rafael後，近日宣佈再度陀仔，兩年抱兩非常幸福。大仔Rafael的英文名字非常有意思，源自希伯來文，代表上帝守護，同時也與有「泥地王」之稱的網球手拿度同名，設合爸爸鄭嘉穎的興趣。

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