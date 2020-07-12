老爺奶奶曾到彬記食飯　新抱勸喻仍拒做檢測　理由令網民鬧爆

本港新冠肺炎（COVID-19）疫情大反彈，多區接連出現確診個案，香港大學深圳醫院院長盧寵茂更以「山林大火」比喻本港疫情。及早測檢是預防疫症擴散的重要一環，但有女網民表示，家中老爺和奶奶最近曾到爆發群組感染的牛池灣坪石邨「彬記粥麵美食」用膳，故勸喻兩老去做深喉樣本化驗，惟多次被推搪拒絕，對方拒檢測的原因，竟是怕一旦「中招」就需隔離，那便會「好麻煩」，令樓主相當無奈。

對於新抱的勸喻，家中兩老未必聽得入取。有女網民指老爺和奶奶早前到爆發群組感染的食肆用膳，但拒絕接受深喉樣本化驗。示意圖。（《BB來了》劇照）

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該名女子近日投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指有家人數日前曾光顧「彬記粥麵美食」，該店在首名男廚師確診後，隨即爆發群組感染。樓主建議老爺和奶奶排隊拿取樣本瓶，以進行深喉樣本化驗，求個安心；未料兩老卻堅決拒絕，表示：「唔使、唔要、唔制、客氣、多謝你……」

樓主續稱，老爺和奶奶多番推搪的原因竟是「怕麻煩」，他們坦言：「一陣中咗點算好，又要隔離又要盛。」未能成功游說兩老做檢測，樓主只好自己保平安，向當局拿了樣本瓶，「佢哋唔做，我做都可驗到有無中嘅」。

不少網民批評樓主的老爺和奶奶太自私，形容其拒檢測的理由「神邏輯，原來無驗就等如無」、「唔驗就唔會中？」，恐怕隨時會連累家人與街坊。網民稱同情樓主的處境，感謝她自律去做檢測，「假如樓主不幸中招，但你既自律行為卻救咗班街坊」。

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