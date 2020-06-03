瘋狂奶奶裝閉路電視監控新抱　行房一脫衣服就來敲門　終離婚收場

相見好同住難，與奶奶住在同一屋簷下真是一大挑戰。台灣一名新抱控訴其同住奶奶在家中裝設閉路電視，監視她和丈夫的一舉一動，甚至行房期間都會用盡辦法打斷，長期以來承受壓力，最終選擇離婚。

台灣一名新抱控訴其同住奶奶在家中裝設閉路電視，監視她和丈夫的一舉一動。（示意圖，《BB來了》劇照）

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台灣綜藝節目《媽媽好神之俗女家務事》日前播出最新一集，探討跟長輩相處的問題，律師陳君瑋講述了一單誇張案例，指一位新抱控訴常常被奶奶監視，例如奶奶比自己較先出門口，卻會致電來罵她沒關水龍頭，令她滿臉黑人問號。

但更奇怪的是，好幾次跟丈夫行房時，奶奶都會突然來敲房門，有次丈夫替她一脫衣服，奶奶就敲門打斷問「明天是不是要帶媽媽一起去菜市場？」，總會用各種方式介入，新抱感覺不對勁，認為奶奶必定在家裏動了手腳，最終發現她果然在房內安裝閉路電視。

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陳君瑋指出，只要未經同意擅自安裝閉路電視鏡頭，就可能有違反妨礙秘密罪，即使在家裏也不行，最高可處3年以下有期徒刑。律師指女方後來提出離婚，並要求200萬台幣（約51萬港元）賠償，否則就報警處理。

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