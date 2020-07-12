九巴退出書展獲網民激讚　自家製口罩每個2元　巴士迷稱購買支持

香港新冠肺炎疫情第三波來襲，過去一周已有逾百宗本土感染個案，專家都呼籲巿民減少外出活動，惟貿發局今日表示書展將於7月15日至21日如期舉行。不過，九巴在facebook公布為了員工和客人的安全，決定退出今年的書展，帖子不足1小時已獲逾萬個讚好，網民大讚九巴「明智決定」，巴士迷更稱會到網上商店及服務中心購買巴士模型以示支持；另有巴士迷提醒，九巴日前已推出自家製口罩，平均每個售2元，亦會去購買支持。

九巴在faceook表示由於疫情持續，考慮到員工和客人的安全，今年決定退出書展。（九巴fb圖片）

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九巴多年來都會在書展擺攤位售賣巴士的相關產品，但今日宣布會退出今年的書展，表示由於疫情持續，考慮到員工和客人的安全而作出有關決定，更稱「九巴仔都有啲失望，希望疫情好轉之後，好快可以再同大家見面啦！」，並以標籤提醒大家「記得戴口罩同勤洗手」。

帖文不足1小時已有逾萬個讚好，網民激讚九巴的決定體貼，形容是「明智決定」、「有腦！」、「做得好九巴仔」。

九巴自設口罩廠生產的口罩，每包 10 個售 $20。（資料圖片）

有巴士迷指因應疫情，近日已決定不會去書展，但看到九巴仔的帖文後，會改為網上購物以示支持。另有巴士迷指出，如想購買巴士模型，亦可到九巴的服務中心，該處更有九巴口罩廠製造的口罩出售，而且價錢相宜。

九巴fb於本月7日發出的帖文表示，指九巴「口罩廠繼續趕工整口罩」，顧客可於九巴客戶服務中心、美孚曼坊商場及九巴美孚總部購買，而有部份轉車站亦設有口罩機，巿民可以選購1盒50個裝口罩，每盒100元，或1包10個裝口罩，每包20元，即平呁每個2元，每人每次最多可以買100個口罩，「希望幫到更多有需要嘅人」。

九巴自家製口罩販賣點：

九巴口罩詳情： - 三層外科成人口罩 - 一包10個，售價每包$20 - 17.5厘米 X 9.5厘米 - 細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效果（PFE）達至少95% - 過濾層採用MBPP白色熔噴無紡布 - 三層物料有效阻隔飛沫和細菌 - 不含人造玻璃纖維及合成乳膠 - 符合ISO14644-1 Class 8 的十萬級潔淨無塵車間所生產 - 香港製造

有口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。