2020上半年香港電影票房仆直　僅去年同期四分一　有1個月零票房

新冠肺炎疫情反覆，許多行業都大受打擊，其中電影業更經歷了斷崖式打擊。回顧去年至今年6月的票房數據，香港電影業從去年中開始受到社會運動影響，至今年初迎來疫情雙重打擊，而港府實施「限聚令」曾要求所有戲院停業，導致有整整1個月錄得「零票房」，收入之慘淡可謂史無前例。本港今年上半年的電影票房僅及去年四分一，而10大最受歡迎電影的票房總和，都不及去年同期最賣座電影票房的一半，可見其慘烈程度。

你有幾耐無睇過戲？綜合香港票房有限公司資料，2019年上半年因有國際大片《Marvel 隊長》及《復仇者聯盟 4: 終局之戰》上映，故錄得逾5億票房，當中逾一半票房來自上述2部套電影；而《復仇者聯盟 4》更是走勢凌厲，大幅拋離另外9套電影，成為上半年票房第1名。

然而自去年6月爆發反修例風波，即使有多套為人熟悉的電影續集如《反斗奇兵4》、《葉問4: 完結篇》及《魔雪奇緣2》等上映，入場看電影的市民仍明顯減少，2019下半年的總票房約為4.6億元，較2018年同期大減約9750萬。而下半年票房冠軍《小丑》及亞軍《反斗奇兵4》加起來的票房，仍少於上半年《復仇者聯盟 4》的成績。

「禍不單行」的是，新冠肺炎對電影業帶來更沉重打擊，「個人包場」的情況時有出現，而3月底港府宣布實施限聚令，更要求所有戲院停業，令本港足足有1個月「零票房」。

埋單計數，2020年上半年的本港總票房只有約1.3億，僅為去年同期的四分一；最高票房的賀歲片《乜代宗師》收2900多萬，為《復仇者聯盟 4》同期票房的13%。比較兩年票房數據，更會發現本年上半年最受歡迎10套電影的總票房，仍不及去年頭半年最賣座的《復仇者聯盟 4》，可見今年電影業的確面對重大挑戰。