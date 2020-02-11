武漢肺炎│大數據分析香港搶購廁紙潮　盲搶日用品全因一則假消息

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「武漢肺炎」肆虐，口罩、酒精等防疫物資成為最近全民搶購目標，日前市民竟瘋狂搶購廁紙！不此如此，更有人大批買入「這商品」？

「武漢肺炎」疫情未見緩和，諸如口罩、酒精等防疫物資一時間成為全民必搶商品，市面上一貨難求。在全球都在瘋搶防疫物資時，香港民眾竟然是狂掃廁紙？日前更是上演了一場全城搶購廁紙的戲碼，清空各大通路架上的廁紙存貨。森美在IG上分享這個場面，開玩笑說：「洛陽紙貴都不及厠紙貴，我屋企呢卷要慳啲使啦」。

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這個全民瘋搶廁紙的程度十分誇張，有網友說：「這到底是肺炎還是腸胃炎啊？」廁紙搶不到，不少人哄搶衛生巾，有男士把架上存貨一掃而空，讓網友哭笑不得。為甚麼香港市民會如此瘋狂盲搶廁紙？以《KEYPO大數據關鍵引擎》分析「廁紙」在香港網路上的傳播趨勢，可以看到相關的討論主要起於2月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》（分析期間：2020/01/31-2020/02/06）（「DailyView網路溫度計」授權使用）

在2月5日，「LIHKG」連登討論區上一個討論超市大米存貨的貼文中，已經有網民提出香港人常用的通訊軟體Whatsapp中傳出廁紙會沒有貨的消息。

有網民提出香港人常用的通訊軟體Whatsapp中傳出廁紙會沒有貨的消息。（網站截圖）

又在2月5日早上11時左右，「親子王國」討論區中亦有網民發現有人搶購廁紙，並發文提出疑問：「那些人為甚麼又搶廁紙？」有網民解答說，原來在2月4日、5日期間，香港人常用的通訊軟體Whatsapp群組中瘋傳一個消息，提到中國的生產線停工，令到超市各樣物資都將會停止供應，尤其是廁紙，引起香港民眾恐慌性搶購。雖然香港政府跟超市都有公告說相關物資並無短缺，但香港市民並不放心，依然四處搶買。

相關圖輯：《世紀之戰》神預言搶廁紙「呢個到底係咩世界？」（點圖放大▼▼▼）

網上瘋傳一段亞視劇集《世紀之戰》的短片。（《世紀之戰》截圖）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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