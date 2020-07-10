的士司機疫巿唔戴口罩　突開車門吐痰　拒乘客送口罩稱「唔需要」

本港新冠肺炎（COVID-19）疫情再度爆發，更出現茶餐廳的士司機染疫群組，令人擔憂乘搭交通工具時的感染風險。有網民分享日前在深水埗乘的士期間，直擊司機不但沒戴口罩，甚至中途停車開門吐痰，行為把車上的乘客嚇窒，直斥該名司機「累人累物」！

的士司機駕駛期間一直沒有戴口罩，中途還停車開門吐痰出街。（fb「香港突發事故報料區」影片截圖）

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該網民在facebook群組「香港突發事故報料區」發帖指，前日（8日）晚上6時許在深水埗乘的士前往荔枝角，該名司機駕駛期間一直沒有戴口罩，中途更停車開門吐痰出車外。樓主看不過眼，遂於下車前問他「要唔要口罩」，表明可以送他1個，但司機還是拒絕，「佢話唔需要」。樓主在帖文批評：「你唔顧乘客安全，都顧及自己健康」

帖文引起網上熱議，不少網民都批評司機不戴口罩行為自私，令乘客不安，「累人累物」，而隨地吐痰更加不能接受；但有人質疑樓主為何明明看到司機沒戴口罩還上車，「一定唔會上車，全香港又唔係得佢一架的士」、「賣嘢嘅人唔戴口罩都唔敢幫襯，仲要搭的士密閉空間，真係好危險」。

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