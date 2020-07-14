66元人仔買24盒杜蕾斯　深圳男不適才知係假貨　網民嘲：平過氣球

慎防「搞出人命」應該使用避孕套，不過既然如此重要就切忌貪平。深圳一名男子早前經網上以66元人民幣（約73港元）平到離譜的價錢買入24盒「杜蕾斯」避孕套，但使用時已經感覺奇怪，用後更身體不適，隨即報警。警方調查後發現男子買到「假套」，起獲5萬多盒假貨，而涉案的3名疑犯已經賣到賺近30萬人民幣（約33萬港元）。不過，網民毫不同情事主，揶揄他用「平過氣球」的價錢買避孕套，「感謝大哥為打假獻身」。

深圳男以平價買了多盒安全套，用完才發現是假貨。（微博圖片）

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貼身使用的物品當然要注意品質，「原單」、「批發」之說也不能輕信。深圳福田警方近日公布，他們於5月11日接到市民胡先生舉報，表示他不久前在網上花了66元人民幣買了24盒「杜蕾斯」的避孕套，到手使用過後，感覺和以前不一樣，之後身體更出現不適，始懷疑是假貨於是報案。

6月17日，警方在一間出租屋內拘捕一名涉嫌售賣假避孕套姓陳的女疑犯，她稱從網上認識一名為陳X仰的網民，建議她可以開網店賺錢，又稱可用批發價拿到避孕套。陳女拿到避孕套後，已發現是假貨，但在利益驅使下仍選擇拿出去賣。後來警方據陳女提供的線索，亦將供貨的陳X仰拘捕，他再供出另一個賣家李男和一名叫「明」的男子。

原來他們自去年9月開始就在網上賣假冒的杜蕾斯避孕套，共有24款，結果警方及海關在3人家中共搜出150箱假避孕套，一共有5萬多盒，涉及的金額達30萬人民幣。3名疑犯已承認罪行，全案仍在進一步調查中。

事件在網上引來迴響，雖然事主中伏用後身體不適，但網民仍全都在嘲諷他，說一看價錢平過氣球就知道是假貨，「一個敢賣一個敢買，都是狠人」、「女生知道後該怎麼想」。