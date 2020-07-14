食燒肉漏低牙套　餐廳職員落手摷垃圾終尋回　食客超感動：好有愛

別看輕生活中微小的好人好事，很多時都會勾起無限感動。一名網民早前到旺角一間燒肉店吃晚飯，開餐前脫下牙套方便進食，怎料他離開餐廳後才醒起未有戴回牙套，立即折返，但餐廳職員將牙套連同垃圾掉走，有餐廳職員得悉事件後幫他一起摷垃圾，即使樓主放棄，職員亦繼續翻垃圾，終於成功找回牙套，令他大感人間有愛，「佢哋真係做埋超乎工作範圍外嘅嘢」。樓主取回牙套時覺得很不好意思，希望可以藉帖文表揚他們。

有網民分享好人好事，指自己吃燒肉的時候遺下一個牙套在餐廳，職員最終幫忙找垃圾尋回牙套。（facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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樓主在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上分享故事，指之前到旺角朗豪坊的Lab 10與朋友吃燒肉。由於樓主正在箍牙，所以進食前就將牙套脫下，用紙巾包裹放在枱面。可是到他吃完燒肉，埋單離開後才醒覺，把牙套遺漏在枱面，於是立即跑回餐廳希望及時取回，但職員已經將餐枱清理乾淨。

此時一名男店員帶樓主到廚房垃圾桶找牙套，「佢仲唔怕污糟，徒手幫我喺充滿惡臭冷飯菜汁嘅垃圾桶到摷，就連洗碗姐姐都幫埋我一份」，令他極不好意思猛說自己找就好，他們甚至因為弄到遍地垃圾而被收垃圾的叔叔罵，但兩人仍然繼續，洗碗姐姐更說：「揾到一定會幫你搵，啲牙套好貴㗎」。樓主心想雖然再買一個牙套要花費過千元，但因為實在過意不去，不想麻煩別人，最終決定離開。

然而樓主坐車回家途中就收到餐廳通知，表示已經找到牙套着他前來取回，「但我當下嘅心情並唔係喜悅行先，而係極度唔好意思，因為佢哋揾到我牙套，即係意味着我放棄揾走咗之後，佢地繼續幫我垃圾桶到搵」。由於樓主真的實在太不好意思，所以買了半打泡芙以作感謝，「但都遮蓋唔到我個種勁唔好意思嘅心情，因為自己嘅大意搞到人哋咁多人，仲累埋姐姐被人話」。

有網民分享好人好事，指自己吃燒肉時遺下了一個牙套在餐廳，職員最終幫忙找垃圾尋回牙套。（facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

樓主感動地說，事件令他覺得十分有愛，因為餐廳職員本身沒需要為他這樣做，「甚至乎連垃圾桶都可以唔使幫我摷，但佢哋真係做埋超乎工作範圍外嘅嘢，我真係唔知講咩好」。他找到餐廳的電郵，希望可以透過帖文表揚兩名職場，「佢哋嘅無私、同理心真係令我好感動、人間好有愛」！

網民們看到分享後都表示十分感動，指兩位餐廳職員也值得表揚。不少人笑指曾經歷類似事件，建議樓主還是要好好保存牙套，進食時以紙巾包裹放在一旁很容易忘記拿走。

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