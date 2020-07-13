乘客趕往醫院見親人最後一面　的士司機嘆差一步趕及：有啲唔開心

親人離世自己不在身旁可能是不少人的遺憾，有的士司機今日分享工作日常，稱前日（10日）晚上，於港島接載兩名乘客，途中知道對方正趕往見親人最後一面，他遂盡量以最快速度期望幫到客人，惟到醫院門口時乘客才得知親人已離開，令他不禁直言「真係有啲唔開心」，引來不少同業安慰及鼓勵。

有的士司機發文指，早前接載兩名趕往醫院見親人最後一面的乘客，惟最終仍趕不及，感到很可惜。（《降魔的》劇照）

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該名的士司機於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指前晚（10日）於北角七姊妹道接載一名乘客，要求先前往太古城讓另一乘客上車再到威爾斯親王醫院。車程中乘客表示「趕住去見親人最後一面」，樓主得知便盡量加快速度，希望幫到對方。

沒料車輛剛到達醫院平台，「仲爭少少到門口」時，乘客卻接到電話指其親人已離世。樓主直言當刻感到很可惜，「真係有啲唔開心」，不過他也指「盡咗自己範圍最大努力去做」，只好於乘客落車時，向他們講聲「對唔住」，表達未能幫對方趕及最後一刻的婉惜。

樓主雖然感到很可惜，但也指「盡咗自己範圍最大努力去做」。（《降魔的》劇照）

帖文引來的士同業留言，不少人安慰樓主，指他已經盡量幫忙，「盡了力就好，個客唔會怪你」、「你有咁嘅心已經好好，唔好責怪自己」、「問心無愧就好，深信位客人都明白」。

亦有人分享同類經歷，表示作為司機的壓力也不小，「載住啲緊急去醫院客人，心理壓力真係好大」、「我都試過凌晨4點接到去醫院嘅客，個客喺車度喊，真係心都悒埋」、「我都試過，又係半夜，去到醫院門口，臨落車先喺個袋左搵右搵摷錢，我直頭彈門比佢話『唔好搵喇，你快啲上去，呢程免費』，咪當係幫佢少少囉」。

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