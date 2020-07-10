家人柴灣滑倒跌傷頭致短暫失憶　網民fb尋恩人：感謝你救了我摯愛

在外時突然遇意外受傷，途人及時協助隨時能救回一命。有網民最近在網上發帖，感謝日前有素未謀面的好心人，在其家人於柴灣環翠邨附近滑倒跌傷頭部時上前幫忙，急召救護車，感謝對方「救了我的摯愛」，故借網絡的力量「尋人」及親自道謝；傷者事後短暫記憶消失，樓主希望目擊意外過程的人能提供資訊，以助跟進後遺症。

有網民在facebook發帖，感謝有好心人日前在街上幫其家人召救護車，「救了我的摯愛」。示意圖。（資料圖片）

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近日有網民在facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，表示其親人在周日（5日）早上10時許路經環翠邨，不慎滑倒並跌傷頭部，幸好遇上好心路人出手相救，召救護車到場，終得以「救了我的摯愛」。

樓主的家人目前出現短暫失憶，對意外經過毫沒印象；而在事發3天後，樓主在帖文留言，指仍未成功「尋人」以親自道謝，但表示不會忘記好心人的恩惠。（fb「柴灣人柴灣事」）

不過，樓主指受傷的親人短暫失憶消失，對事發情況毫無印象，為了跟進傷勢會否造成後遺症，希望目擊事件經過的人能與其聯絡。帖文一出，不少網民祝福樓主家人早日康復，大讚是好人好事；亦有人稱事發時自己在的士上經過，看到一名中年男子幫忙打電話，另有一名女士在場，坦言：「睇到你出post（帖），無事就好了。」

直至周三（8日），樓主再留言透露，雖目前仍未能親自向好心人道謝，「但我不會忘記你的恩惠，會延續下去盡力幫助有需要的人」，並感謝其他網民的祝福。

（fb群組「柴灣人柴灣事」）

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