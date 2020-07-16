因疫情意外變焦點　哈雷迪猶太教禁上網用電話　教徒凡事靠「他」

新冠病毒（COVID-19）肺炎在全球爆發，美國更是首當其衝，當地「哈雷迪猶太教（Hasidim）」由於有大批信徒確診，故在今次疫情期間多次與華府發生衝突，成為國際傳媒焦點。台灣YouTube頻道「志祺七七 X 圖文不符」最近拍片介紹這一神秘教派，讓觀眾了解信徒如何在現代社會過着與世隔絕的生活。

哈雷迪猶太教徒禁止接觸現代科技產品，就連上網也被禁止。（YouTube截圖）

台灣YouTuber志祺在影片中介紹，哈雷迪猶太教作為所有猶太信仰中，最封閉和保守的分支，信徒完全排斥猶太教的世俗化活動。除了以色列，北美和西歐均有哈雷迪教徒居住，其中以美國紐約市的社區規模最大。

哈雷迪教徒一切生活作息都遵循猶太教經典《妥拉》（Torah）的教義，不單在外觀上，如男性被禁止修剪鬢角；連日常生活上，如禁止信徒使用智能手機、電腦和上網等現代科技，一切都受嚴格限制。

由於信徒不能凡事「請教Google大神」，社區中地位猶如基督教牧師的「拉比」，便成為他們的明燈。不過，正正因為拉比位高權重，過去也曾揭發拉比濫權，被指控虐待和性侵信徒。

【本文已獲「志祺七七 X 圖文不符」頻道授權】