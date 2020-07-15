dirty team護士租酒店接連被拒感心淡　稱職員態度差如審犯欠尊重

新冠肺炎疫情再次爆發，本港多日確診人數錄得雙位數，政府急急再推「加辣」限聚令。在這非常時期，醫護緊守崗位站在最前線抗疫，有護士於網上專頁發文，指友人因即將進入dirty team工作，故一早訂了酒店房間作短期住宿，沒料入住時職員如「審犯」般查問，其後更遭退錢拒租。該護士打算轉租另一酒店時，再因工作性質而被拒，感到非常難過，慨嘆：「而家醫護連瞓覺嘅地方都冇。」

疫情下一眾醫護仍要緊守崗位，有dirty team護士卻疑因工作性質被酒店拒絕租房。圖為示意圖，非涉事人。（資料圖片）

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該名自稱醫護的網民日前投稿至facebook專頁「公務員secrets」，指其同樣擔任護士的友人即將進入dirty team工作，為了安全早於沙田一酒店租房短住，沒料登記入住時，「個前台已經好似審犯咁，黑晒面咁審我朋友，問我朋友做乜book兩星期，喺邊度返工」，而護士體諒職員擔心亦如實作答。

樓主指，至入住當晚的9時許，護士收到酒店經理來電，問了多個問題，如其部門、會否接觸到病人等等，又要求她調房，「電話入邊個經理成個爛仔咁，態度勁差，言語中係好唔尊重醫護」。最終護士不想勉強，主動提出退房，經理聞言卻回覆指「唔好啦，咁樣我哋高層會好難做」，然而之後護士卻收到酒店的退款通知。

面對職員惡劣態度，護士決定轉租另一酒店，沒料再因工作關係被拒。圖為示意圖，非涉事人。（資料圖片）

護士之後打算轉租另一酒店，沒想到職員問了其背景及工作資料後，得知是醫護人員便拒絕入絕，令護士非常難過，直言覺得心淡，指市民寧願害怕「full gear去救香港人嘅醫護」，卻無視平日生活中高風險的人士，慨嘆不論任何情況，醫護必須救人，但反過來醫護卻不獲支援：「我哋就人工包嘅，一定要入去救你，但而家醫護連瞓覺嘅地方都冇。」

帖文引來網民熱議，不少人留言為醫護打氣，又批評涉事酒店職員，「唔畀住可以理解，但態度咁差點接受」、「酒店做法係無錯，但態度就100%錯哂晒」。亦有網民認為，根本責任在於政府，「點解醫護返完工對抗疫症，放工仲要佢哋自己安排酒店？呢啲嘢應該係政府、係醫管局做」、「其實政府應該幫dirty Team嘅人安排住宿，如果佢哋唔想返屋企的話」。

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