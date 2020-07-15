新冠肺炎｜連登仔工作壓力大瀕爆煲　問疫情下裸辭「係咪玩命？」

新冠肺炎疫情下不少打工仔飯碗不保，但卻有人考慮裸辭。有網民在討論區上分享，指在疫情下工作量愈來愈大，但反而被要求放無薪假，又不時被上司批評其工作表現，終於在最近一兩星期情緒爆煲之際交信裸辭，問其他網民：「𠵱家裸辭係咪玩命？」

連登仔在討論區上發文，問其他人在疫情下裸辭是不是玩命。（日劇《我要準時下班》劇照）

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網民「東京賤種」在連登討論區上分享，指自己今年年頭已經萌生去意，主因是工作近兩年，自問「比心機過、交到數」，人工仍停於17K完全沒有增加過。年初突然爆發新冠肺炎，經濟環境變差，他「知道唔易搵工」，偏偏卻「做到X街」，又被要求放無薪假：

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不少網民都認為，樓主不應該因為一份工作而放棄人生，如果沒有太大負擔和壓力的話，就應該好好思考自己人生，「冇負擔嘅話，唔明裸辭有咩問題」、「話唔定發達，第一桶金就係咁先會出現」、「唔遞都遞咗，舉手不回啊」、「情緒都就爆煲啦，到真係失控手尾仲長，你仲有成世工要打，當休息下」。

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原文：【辭職考慮】貪戀鐵飯碗、純粹愛抱怨 9個原因令人不敢遞信離職