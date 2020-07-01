Fresh Grad月入1.5萬　被父母要求給1萬家用　網民：搬出去好過！

家用畀幾多是難有答案的哲學問題，最近有網民在討論區上分享，指自己剛剛畢業只有約1.5萬元人工，但被父母要求給予5000元家用及5000元失業基金，更說如果樓主不服從的話會將他趕出家門。樓主對此感到十分不忿，因為從小父母對他鮮有付出，問網民「咁我畀唔畀家用好？如果畀，畀幾多好？」

樓主表示自己月入1.5萬元，但被父母要求支付1萬元家用，問網民們是否應該給家用。（GettyImages）

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樓主「月亮代表我的腎」在連登討論區以「fresh grad唔想畀家用」為題發文，說自己剛剛畢業月入1.5萬，原本打算在1年後工作穩定時，開始每個月給3000元家用，但最近父母要求他於出糧之後給5000元家用，加上他們因為疫情而失業，所以要再給5000元失業基金，即每月要給父母1萬元。

樓主父母聲稱，如果樓主不給家用就會「唔煮飯畀我（樓主）食、趕我出門口」。不過樓主對父母的做法十分不滿，「佢哋仲要由細到大當我貓狗咁養大 （住公屋丶冇興趣班丶冇去過旅行）」，而他每天工作都需要頂住酷熱的天氣，又要被人罵，「全部血汗錢嚟，而佢地只係留喺屋企睇電視嘆冷氣」。最後，樓主向一眾網民徵詢意見，建議他應否給家用，如果要給的話，又應該給多少錢。

網民普遍認為，樓主父母要求的1萬元家用相對樓主收入而言真的太多，建議樓主如果真的被人趕出街就乾脆自己搬出去住；另有網民認為，各人的收入和家庭環境都不同，所以應該給幾多家用只有自己知道：

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